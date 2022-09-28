مهرجان «يا سلام حفلات ما بعد السباق» في أبوظبي.. ترفيه ومتعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة فلاش للترفيه، الرائدة في مجال الترفيه الحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط، عن تكثيف استعداداتها لتنظيم المهرجان السنوي «يا سلام حفلات ما بعد السباق» مع بقاء خمسين يوماً فقط على انطلاقة الفعالية المرتقبة. ويتضمن المهرجان سلسلة من أروع الحفلات الموسيقية تقام على مدى أربعة أيام وتتزامن مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي.

وتقام الحفلات الموسيقية في حديقة الاتحاد في الفترة من 17 ـ 20 نوفمبر المقبل. وقد تمّ تأكيد حضور عدد من الفنانين الحائزين على جائزة جرامي، وهم أعضاء فرقة «سويدش هاوس مافيا Swedish House Mafia ونجم الراب الأمريكي كندريك لامار Kendrick Lamar الذين سيحيون الحفلات الموسيقية المسائية يومي الجمعة والسبت، على أن يتم الإعلان عن الفنانين المشاركين في حفلات يومي الخميس والأحد خلال الأيام القادمة.

ويقول جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه:»أصبحت حفلات يا سلام لما بعد السباق الضمانة لقضاء أفضل عطلة نهاية الأسبوع بصحبة سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 بأبوظبي، انطلاقاً من التزامنا بالتعاون مع نخبة الفنانين العالميين ودعوتهم إلى إحياء حفلات تبقى في ذاكرة الجماهير. جئنا هذا العام بمجموعة متميزة من الفنانين الذين يتمتعون بشعبية جماهيرية كبيرة، وندعو الجمهور إلى الاستفادة من الترقية إلى الدائرة الذهبية والاستمتاع بتجربة لا مثيل لها".