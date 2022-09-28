30 صورة «بعدسة فنان» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ وام

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افتتح الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، أمس، المعرض الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب في مقر المركز الإبداعي بأم القيوين للمصورة الشابة مريم سيف السويدي تحت شعار «بعدسة فنان».

واطلع مع الحضور على 30 صورة فوتوغرافية قدمتها الفنانة مريم السويدي عبر لقطات متنوعة من مناظر البيئة الطبيعية في الدولة التقطتها كاميرتها. وأعرب الشيخ صقر بن سعود المعلا عن إعجابه بالصور المعروضة، وثمن جهود الوزارة، مثنياً على إبداعات المصورة مريم السويدي.

حضر الافتتاح محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخالد سلطان الشامسي مدير دائرة الحكومة الذكية، وعبدالله بوعصيبة مدير مركز أم القيوين الإبداعي.