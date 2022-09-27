«كلباء للمسرحيات القصيرة» يمنح جائزته الكبرى لـ«الآنسة جوليا»

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت مساء أمس، في المركز الثقافي لمدينة كلباء، الدورة التاسعة من «مهرجان المسرحيات القصيرة»، في حضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، وضيوف المهرجان من المشاركين في الدورات العشر لملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي، وبعض أعلام المسرح والدراما التلفزيونية في الدولة، إضافة إلى جمهور واسع.

وبدأت وقائع الحفل الذي قدمته الإعلامية الإماراتية جواهر البلوشي، بتقرير لجنة التحكيم، التي تكونت من الدكتور النعمان الهليلي (المغرب) رئيساً، وعضوية داليا همام (مصر)، ويوسف الهديب (الأردن)، ومحمد جمعة علي (الإمارات)، وإلياس رابحي (تونس).

نتائج

وثمنت اللجنة في تقريرها تجربة المهرجان المكرس لاكتشاف وتقديم هواة المسرح، كما أشادت بالجهود التي بذلها المخرجون والممثلون، وباعتماد المهرجان على نصوص مسرحية «عالمية» تقدم باللغة العربية، ودعت اللجنة إلى تعميق الاشتغال على المرحلة الانتقالية من النص إلى العرض، والتركيز على السياقات التي توضح النص المختار، لتحقيق فهم أفضل لدى المتلقي، لبيان المعنى الأصلي للنص.

وبعد قراءة تقرير اللجنة المحكمة بوساطة رئيسها، دعي إلى المنصة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، لتكريم الفائزين بجوائز الدورة التاسعة التي شهدت تقديم 14 عرضاً، بواقع ثلاثة عروض في اليوم، في الفترة 22 - 26 سبتمبر الجاري.

وجاءت النتائج على النحو التالي: فاز عادل باخوص بجائزة «الجهد المسرحي المتميز»، التي تمنح لأكثر المشاركين في المهرجان مواظبة والتزاماً بحضور الورش التدريبية. وفاز بجائزة التمثيل (وتمنح لثلاثة أسماء) كل من: فيصل موسى عن دوره في مسرحية «انتحار»، وراشد دحنون عن دوره في «دون كيشوت»، وشريف العجمي عن دوره في «الآنسة جوليا- جميلة». وذهبت جائزة أفضل ممثلة (وتمنح لثلاثة أسماء) إلى كل من: إيناس عزت عن دورها في مسرحية «صورة ماريا»، وخولة عبدالسلام عن دورها في مسرحية «انتحار»، ودينا بدر عن دورها في مسرحية «الآنسة جوليا- جميلة».

وظفر بجائزة السينوغرافيا عرض «ديستوبيا» للمخرج عبدالله بوعبدالله، بينما نال جائزة أفضل إخراج يوسف المغني النقبي عن إخراجه عرض «فشل عرض مسرحي»، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض « انتحار» للمخرج طلال قمبر البلوشي ، أما جائزة أفضل عرض فتوجت بها مسرحية «الآنسة جوليا- جميلة» تأليف أوغست ستريندبرغ، وإخراج دينا بدر.

عروض

وحفلت الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بأربعة عشر عرضاً، توبعت كلها بحلقات نقاشيَّة يوميَّة، إضافة إلى ملتقى فكري، ونسخة ثامنة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، كما احتفت بالمسيرة الفنيَّة الثريَّة للفنان القدير خليفة التخلوفة بصفته شخصية المهرجان، واحتضنت احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي.

حيث حضر في المهرجان المشاركون في الدورات العشر السابقة للملتقى، وقد صار أغلبهم من المسرحيين الفاعلين البارزين في بلدانهم، أو في مغترباتهم، وقد شاركوا في مجمل فعاليات هذه النسخة من المهرجان، في لجنته التحكيمية، وفي ملتقاه الفكري، وفي ملتقاه للبحث العلمي، وفي ندواته النقدية.