ورش عمل مشروع غرفة الكتابة «حكاية».. بوابة الموهوبين لاحتراف كتابة السيناريو في الإمارات

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنظم مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل الكوادر الإعلامية الشابة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني والإبداعي في الإمارات والمنطقة، سلسلة ورش عمل غرفة الكتابة «حكاية» كمبادرة لاكتشاف المواهب ومنحها الفرصة لتطوير مهاراتها في كتابة السيناريو وتطوير المحتوى من خلال ورش عمل تفاعلية تشهد حضور العديد من المهتمين بكتابة السيناريو من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتتناول ورشة العمل تعريف مفهوم السيناريو وكتابة المحتوى بشكل يعزز دور النص إبداعياً ومهنياً، ويتم التطرق إلى الكتابة (سيناريو المحتوى) بمفهوم بصري وفني يعزز من قدرات الحضور لفهم الأبعاد الإبداعية والمهنية لكتابة المحتوى ودوره المهم في التعريف والتواصل والابتكار والتأثير في عالمنا المعاصر.

مواهب جديدة

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «تبذل شمس العديد من الجهود من أجل تأهيل كوادر إعلامية وفنية جديدة ترفد سوق الصناعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة وتقدم مواهب جديدة تستطيع الارتقاء بالأعمال الدرامية والفنية وتقديمها بأسلوب جديد ومتطور إلى المجتمع».

وأضاف: «تمثل ورش عمل (حكاية) خطوة مهمة لتعزيز صناعة الدراما والسينما في دولة الإمارات والمنطقة، واستطاعت خلال الفترة الماضية من تأهيل 92 مشاركاً يستعدون لكتابة أعمالهم الخاصة خلال الفترة المقبلة. ونحن من جانبنا نعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية من أجل زيادة ورش العمل لزيادة المستفيدين منها في مجال كتابة السيناريو. ونؤمن بقدرتنا على تحويل تلك المبادرة إلى نموذج متطور لتعزيز مختلف الأعمال الفنية الوطنية ورفدها بمواهب استثنائية».

يقدم ورش عمل غرفة الكتابة «حكاية» السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد. وتقدم ورشة العمل فرصة الكتابة وتحويل الأفكار بشكل عملي إلى سيناريوهات جاهزة ليتم استخدامها في الصناعة عبر أمثلة تفيد الجهات والمؤسسات المشاركة.