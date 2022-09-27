«دريسدن بول» تصدح بأناشيد الثقافات في أوبرا دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف دبي أوبرا الحفل الموسيقي «أوبرا دريسدن بول» (Opera Dresden Ball) 15 نوفمبر المقبل، ويقدم الحفل باقة من ألمع النجوم وأبرز الفنانين العالميين، لمشاركة تجربة ثقافية مذهلة تحتفي بالثقافات المتنوعة المتناغمة مع مختلف أفراد مجتمع دولة الإمارات.

يضم الحدث الثقافي عروضاً موسيقية كلاسيكية يقدمها كل من بلاسيدو دومينغو (التينور الإسباني)، ومارينا ريبيكا (سوبرانو)، بصحبة كبار الضيوف وأبرز الفنانين العالميين في حفل مدهش وفعالية مفعمة بالأناقة مثل ريز خان، وأوكسانا فيدوروفا، وأوركسترا السلام الأوروبية لموسيقى الحجرة في دريسدن، وغيرهم من الأسماء العالمية اللامعة.

ويعد «أوبرا دريسدن بول» تجربةً فريدةً تجمع العروض الفنية العالمية في عرضٍ افتتاحي مذهلٍ، حيث تقدم الفرقة عروضاً موسيقية كلاسيكية ضمن فقرات البرنامج الذي يقام في 15 نوفمبر المقبل.

وستستقطب فرقة «دريسدن» جمهوراً واسعاً في دبي أوبرا كما سبق لها وأمتعت الجماهير في عروضها الرائعة خلال جولاتها في أوروبا.

قائمة

وستضم قائمة كبار ضيوف الحفل ، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وحكمت الكيتوب، سيدة الأعمال الدولية والسباقة في الأعمال الخيرية على المستوى العالمي، والتي ستقوم بتقديم الأمسية. وسيتولى المذيع والمؤلف الرائد ريز خان إدارة جلسات الحوار التي ستشهد استضافة أوكسانا فيدوروفا، ملكة جمال الكون الروسية السابقة.

وقال يواخيم فراي، رئيس فرقة «أوبرا دريسدن»: «تتمثل رسالتنا الرئيسية في بناء جسر ثقافي دولي بين ألمانيا والعالم العربي ودولة الإمارات والعالم الأوروبي. فالثقافة تجمع الناس معاً ودبي هي مركزٌ رائدٌ للثقافات كافة، ولذلك يسعدنا تواجدنا في مدينة تعتز بدورها الرائد في تجسيد الثقافة، لتكون القلب النابض للثقافة والفنون الأدائية التي توحد العالم بأسره».

«بياف لو سبيكتاكل»

تستضيف أوبرا دبي عرض «بياف لو سبيكتاكل» الموسيقي العالمي في 22 أكتوبر المقبل، ضمن إطار الجولة العالمية للاحتفاء بالذكرى الستين لوفاة أيقونة الغناء والأداء، إديث بياف. ويستمر العرض، الذي يحتفي بمسيرة بياف وحياتها وموسيقاها، لمدة 90 دقيقة بهدف تسليط الضوء على أعمالها الفنية المتميزة.