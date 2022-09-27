الاستدامة جوهر برامج «دبي للتصميم والابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في مجالات التصميم والابتكار، عامه الدراسي الجديد من خلال الإعلان عن شراكة استراتيجية بارزة مع كلية روتردام لإدارة الأعمال التابعة لجامعة إراسموس، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة والأعلى تصنيفاً في أوروبا. فبعد تخرّج الدفعة الأولى في معهد دبي للتصميم والابتكار خلال فصل الصيف، يأتي هذا التعاون الجديد الذي يحظى بأهمية كبرى، ليسهم في انضمام المعهد إلى برنامج التبادل العالمي الخاص بكلية روتردام لإدارة الأعمال، وليؤكد النجاح المتزايد الذي يحققه المعهد بفضل نهجه الخاص بالتفكير التصميمي ومناهجه التعليمية المبتكرة والمستدامة.

وفي إطار برنامج التبادل هذا، شارك 15 طالباً من كلية روتردام لإدارة الأعمال في هولندا في ورش العمل التي نظمت في دبي لمدة خمسة أيام، حيث قدمت فرصة التعلم التطبيقية وإجراء زيارات ميدانية ومناقشات ملهمة مع أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرات العالمية في المعهد. وتعاون ستة طلاب من معهد دبي للتصميم والابتكار، بشكل وثيق مع طلاب كلية روتردام لإدارة الأعمال للتوصل إلى حلول جديدة في مجال نقل الطاقة، الموضوع الذي يحظى اليوم بأهمية متزايدة على مستوى العالم.

برنامج متنوع

وتضمن البرنامج، الذي استمر لمدة خمسة أيام، مجموعة من الرحلات الميدانية لتعريف طلاب كلية روتردام لإدارة الأعمال بالتراث الإماراتي والثقافة المحلية، بما في ذلك زيارة مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، بالإضافة إلى جولات ميدانية في محطتي الهيدروجين في شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز وشركة سيمنس للطاقة. وقاموا أيضاً بزيارة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، للوقوف على الجهود الريادية التي تبذلها دبي لتحقيق الحياد المناخي انسجاماً مع أجندة الاستدامة العالمية.

وقال إلمار شولر، الأستاذ المساعد في الإدارة الاستراتيجية للتصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار: «إن تجربة دمج المفاهيم الإدارية بالمناهج القائمة على الفكر التصميمي لدى المبدعين كانت بلا شك تجربة مثمرة جداً، وذلك في إطار سعينا لدمج استراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال في عملية تحقيق قيمة فعلية... وأسهم هذا المشروع في تسليط الضوء على أهمية التصميم الذي يتمحور حول الإنسان في مجال إدارة الابتكار».