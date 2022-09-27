بدور القاسمي: حريصون على دعم «شبكة العواصم العالمية للكتاب»

المصدر: فروتسواف ـــ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التزام الاتحاد بدعم «شبكة العواصم العالمية للكتاب»، لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى ترسيخ دور الكتاب في مجتمعات المستقبل.

جاء ذلك، خلال توقيع الشيخة بدور القاسمي، في مدينة فروتسواف البولندية، ممثلة عن إمارة الشارقة «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، على «ميثاق شبكة العواصم العالمية للكتاب»، تجسيداً لرؤية الشارقة في تعزيز مساهمة الكتاب بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف بلدان العالم.

ويُشكل توقيع الميثاق خطوةً مهمة لدعم دور الشبكة، وتحفيز الموقعين عليها للالتزام بمبادراتها وجهودها بشكل رسمي، حيث تضم الشبكة، المدن الحائزة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب»، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

والتقت الشيخة بدور القاسمي، على هامش التوقيع، بممثلي «شبكة العواصم العالمية للكتاب»، وأعربت عن سعادتها بالجهود الكبيرة التي بذلتها كل عاصمة عالمية للكتاب، لدعم ثقافة القراءة، والتغلّب على التحديات لتحقيق هذا الهدف، وأشادت بشكل خاص، بجهود رئيس الاتحاد الدولي للناشرين الأسبق، بيريه فيسينس، الذي أطلق مبادرة «العاصمة العالمية للكتاب» في عام 2001، بدعم من «اليونيسكو».

نموذج

واستعرضت الشيخة بدور القاسمي، خلال خطاب ألقته أمام وفود المدن المشاركة، تجربة برنامج «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019»، وأشارت إلى أن الشارقة نجحت في الاستفادة من الدروس التي فرضتها جائحة كوفيد 19، لتعزيز التعاون بين مختلف المدن والهيئات المعنية بالكتاب.