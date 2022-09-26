سوذبيز دبي تطلق العنان لروائع الفنون والمجوهرات

المصدر: دبي ـــ البيان

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عرضت سوذبيز دبي، أمس، بمقرها في مركز دبي المالي العالمي، مجموعة متنوعة من العروض العالمية، وروائع الفن المعاصر والمجوهرات المتلألئة والساعات الثمينة، سيستمر هذا العرض حتى 29 سبتمبر الجاري، قبل أن تواصل هذه القطع رحلتها إلى نيويورك وجنيف، كي يجري بيعها في مزاد.

كما ستنظم سوذبيز دبي الشهر المقبل، معرضها الثاني، والذي سيفتتح يوم 3 أكتوبر، ويجمع بين القطع التاريخية النادرة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، واللوحات والمنحوتات الحديثة والمعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط.

معايير

وستعرض دار سوذبيز دبي، ولأول مرة، عملاً من المزادات الرئيسة للفن المعاصر القادمة من نيويورك، والتي تقام مرتين سنوياً في مايو ونوفمبر، لترتقي بمعايير معارض الفن العالمية.

وتعرض سوذبيز دبي خريطة للفنان أليغيرو بويتي، تتجاوز قيمتها الثمانية ملايين دولار أمريكي، وأليغيرو بوتي، أحد أهم الفنانين الإيطاليين في القرن العشرين، وقد حازت سلسلة أعماله من الخرائط «مابا»، على استحسان دولي واسع. ويعتبر هذا العمل الضخم، الأهم في سلسلة من الأعمال التي امتدت لعقدين من الزمن. وقد تم عرض الخريطة لأول مرة عام 2011 في معرض تمهيدي، قبل أن تسافر إلى متاحف «الفن الحديث» في نيويورك، ثم «رينا صوفيا» في مدريد، وأخيراً معرض «تيت مودرن» في لندن.

صور

وتعرض سوذبيز دبي كذلك صوراً غنية بالألوان للملكة إليزابيث الثانية، التي رسمها آندي وارهول، في أجزاء متساوية ومليئة بالحيوية، وتمثل بشكل مثالي العصر العالمي و«المشاهير» الذين ساد حكمهم فيه. والصورة الأصلية صورة فوتوغرافية، تم التقاطها بمناسبة اليوبيل الفضي للملكة، وذلك قبل عقد من الزمن، وأعيد تقديمها في لوحة نابضة بالحياة، وبشكل مختلف. وتشكل هذه المطبوعات جزءاً من سلسلة بعنوان «Reigning Queen» «عهد الملكات»، وهي جامعة للعديد من أعمال وارهول، التي تصور موضوعات مثل المشاهير، البورتريه والديكور. وقد تم عرضها في المعرض الوطني للصور في لندن، وكذلك في قلعة وندسور.

وصوّر للملاكم محمد علي في جزء من سلسلة عن «الرياضيين»، رغم عدم اهتمامه بالرياضة. وقطع فريدة من المجوهرات والساعات تم إحضارها من مزادات حول العالم، تحفة عرضها ستة أمتار للإيطالي أليغرو بوتي، أحد أهم فناني القرن العشرين، صنعت بأيدٍ أفغانية، ويكشف عنها الستار لأول مرة على الإطلاق. ومجموعة مختارة من المجوهرات ذات الطابع المصري، من تيفاني آند كو وكاستيلاني.