«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع «الفجيرة.. قصة مدينة» و«القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة»

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأربعاء المقبل حفل توقيع لكتابي «الفجيرة.. قصة مدينة» و«القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة» للدكتور سليمان موسى الجاسم، وذلك في الساعة الثامنة مساءً بقاعة الندوات في مبنى المؤسسة.

وسيلقي المؤلف الضوء على كتابيه الصادرين عن دار المحيط في الفجيرة ثم سيقوم بالتوقيع على نسخ الكتابين للحاضرين.

محطات

يرصد كتاب «الفجيرة.. قصة مدينة» أبرز المحطّات في مسيرة إنجازات إمارة الفجيرة، وتوثيق آفاق تطورها. ويلقي المؤلف الضوء على أسلوب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المبتكر في الإدارة ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال استغلال موارد الإمارة بالشكل الأمثل.

كما يتضمّن الكتاب موضوعات عدة بينها: المجتمع وثقافة البرزة، والاقتصاد، ميناء الفجيرة نافذة على العالم، والآثار.. وغيرها.

روابط

بينما يرصد كتاب «القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة» الروابط المهمة بين التعليم والتوظيف والتنمية الوطنية، كما تدمج بين ما يصل بين الشروط السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للإمارات وللمنطقة في آن معاً، ويوضح دور المرأة في تنمية المجتمع وبيئة العمل والتعليم. كما يتطرق للحديث عن الهجرة والتوجهات المنبثقة حديثاً مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.

يذكر أن الدكتور سليمان الجاسم شغل مناصب عديدة في المجالات الثقافية والتربوية، وعمل وزيراً مفوّضاً في وزارة الخارجية الإماراتية من عام 1972 إلى عام 1990 ثم تولى منصب مدير جامعة زايد من 2006 إلى 2013. كما أن المؤلف عمل في الديوان الأميري لصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة نحو 11 عاماً (1975 - 1986)، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إكستر 1990، فضلاً عن أنه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.