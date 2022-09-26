بنك الفجيرة الوطني يعلن الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة الفنون العامة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من «مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني لعام 2022» تحت شعار «كل شيء يبدأ معي»، التي شهدت مشاركة أكثر من 500 فنان من الفنانين الناشئين والمخضرمين في دولة الإمارات.

وجرى الإعلان عن الفائزين في حفل أقيم في نادي كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي لعرض أفضل 13 عملاً فنياً، حيث جاء شبير أحمد مير، فنان ونحات من باكستان، على المركز الأول بمنحوتته المصنوعة من خردة الألومنيوم، فيما احتلت الفنانة التشكيلية المصرية يسرى وهبة المركز الثاني، والفنانة الإماراتية ميثاء سلمان بوشليبي على المركز الثالث. ونظراً للمشاركة الواسعة التي شهدتها المسابقة، تم اختيار عشرة فائزين آخرين لعرض أعمالهم الفنية في المعرض.

أثر إيجابي

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جائزة نقدية وجلسة إشراف فني من أحد خبراء الفن المرموقين، بينما يتم عرض الأعمال الفنية الـ13 في إحدى دور العرض الفنية البارزة.

وتهدف المسابقة، التي تقام في دورتها لهذا العام تحت شعار «كل شيء يبدأ معي»، إلى تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للتعاون بين الأفراد ما يسهم في تبني ممارسات تعزز الجهود الرامية لحماية كوكب الأرض، والتشجيع عليها من خلال الأعمال الفنية، بالإضافة إلى دعم برنامج بنك الفجيرة الوطني الخاص بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

جلسة تحكيم

وتم اختيار الفائزين خلال جلسة تحكيم استضافتها لجنة تحكيم رفيعة المستوى ضمت كلاً من: باتريشيا ميلنز الحاصلة على درجة الزمالة في الجمعية الملكية للفنون والفنانة والمستشارة في مجال الفنون الإبداعية، وخليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون، ومارا فيريتي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجاليري فيريتي للفن المعاصر، وأحمد الراشد مؤسس ومدير شركة توك كيوريتد كرييتف إيفنتس، وسلافة نور مؤسسة ومحررة لمجلة آرت أند لوسو.

فخر

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نفخر بمواصلة التزامنا بدعم المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات، والاستعانة بالفن لتسليط الضوء على أهمية العمل بطريقة مستدامة لتقليص بصمتنا البيئية، بما ينسجم مع برنامجنا الخاص بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الذي نسعى من خلاله إلى دعم مجتمعاتنا المحلية».

وأضاف كوك: «أتاحت لنا المسابقة في دورتها لهذا العام إمكانية تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الاستثنائية في دولة الإمارات. ونعبر عن سرورنا بمستويات الإبداع الفني التي شهدناها خلال هذا العام، ونتطلع لاكتشاف المزيد منها في دورة العام المقبل».

وشهدت المسابقة في عامها الثاني أكثر من ضعف حجم المشاركة بالمقارنة مع العام الماضي، إذ يحرص بنك الفجيرة الوطني على دعم قطاع الفنون الإبداعية المزدهر في دولة الإمارات، وتزويد الفنانين بمنصة لعرض إبداعاتهم وتحقيق النجاح وتعزيز حضورهم.