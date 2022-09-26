«مي دبي» يحتضن إبداعات عزة القبيسي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنضم الفنانة المعاصرة ورائدة الأعمال الإماراتية عزة القبيسي، إلى قائمة فناني فندق «مي دبي»، في خطوة تؤكد على التزام الفندق المتواصل بتعزيز المشهد الثقافي، وتمكين الفنون المحلية. وتحتضن ردهة ذا أرتيوم باي زها حديد، منحوتة (Dune) للفنانة عزة، للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تواصل السيدات الإماراتيات تقديمها، في سبيل نهضة البلاد.

أعمال فريدة

وتسعى الفنانة الإماراتية المعاصرة جاهدةً، لنشر الثقافة المحلية والاستدامة، ويتسم أسلوبها الفني بالمجازفة في استخدام مختلف أنواع المعادن والمواد الطبيعية لإنجاز أعمال فريدة، تعكس شخصيتها الشجاعة والصريحة. وتستمد منحوتة Dune الإلهام في تصميمها من الكثبان الرملية، والأشكال المذهلة والمتغيرة التي تتركها حركة حبات الرمل، فهي تشبه التصميم الداخلي الانسيابي لفندق مي دبي، الذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد. كما استخدمت القبيسي الفولاذ التراثي لتجسيد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «واقع ملهم... ومستقبل مستدام»، وإعطاء المنحوتة تدرجات لونية ترابية، وقواماً رملياً يعكس الضوء بطريقة مماثلة لتألق رمال الصحراء تحت أشعة الشمس.

إضافة مثالية

ويجسّد الفندق، الارتباط الوثيق بين الثقافة والنساء في العالم العربي، نظراً لكونه الفندق الوحيد في العالم من تصميم المهندسة العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، وواحداً من آخر مشاريعها. ويتميز التصميم الداخلي للفندق بطراز حديد الانسيابي الجميل، وبإلهام من الكثبان الرملية الذهبية، والمشهد العمراني الحديث، الذي يميز دبي. وتشكل منحوتة الفنانة عزة، الإضافة المثالية للفندق الفاخر، فهي تجمع أسلوب التصميم المعماري، الذي يميز الراحلة زها حديد، مع جمال الكثبان الرملية، والإحساس بالهدوء والاسترخاء الذي تولده حركة رمالها.

تكريم

وقالت الفنانة الإماراتية عزة القبيسي: «يسرني أن أرى أحد أعمالي في فندق مي دبي، أحد أجمل الصروح المعمارية في دبي، من تصميم الفنانة العربية زها حديد. وأرى في هذه الخطوة تكريماً للفنانات العربيات، وإشادةً هامة بثقافتي وأعمالي الفنية. كما أشعر بارتباط وثيق مع فندق مي دبي، ورسالته التي يحملها. أما يوم المرأة الإماراتية، فهو فرصة لتمكين السيدات الإماراتيات والاحتفاء بإنجازاتهن، وأجد في هذا الصرح المعماري المذهل، الذي صممته زها حديد، المكان المثالي لعرض منحوتتي Dune».

ومن جانبه، قال تشارلز كلارك، المدير العام لفندق مي دبي: «يسرنا الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، ومشاركة ذا أرتيوم باي زها حديد، مع الفنانة الإماراتية المعروفة عزة القبيسي، والتي نجحت من خلال منحوتتها العصرية والحيوية، في تجسيد فخامة فندق مي دبي، ومحاكاة أسلوب زها حديد الفريد في العمارة.... ونحرص على تقديم العديد من التجارب الفنية، وفنون الطهو والأزياء والحفلات الموسيقية لضيوفنا».