المسلسل الأمريكي الجديد «لاست نايت» يختار أبوظبي موقعاً للتصوير

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تواصل أبوظبي تألقها على مسرح الإنتاجات العالمية، ونجحت لجنة أبوظبي للأفلام هذه المرة في استقطاب المسلسل التلفزيوني الأمريكي «لاست نايت» (Last Light) إلى الإمارة.

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني القصير المكون من خمس حلقات، والمقتبس من رواية أليكس سكارو الأكثر مبيعاً والتي تحمل الاسم نفسه، حول عائلة تكافح من أجل البقاء في عالم تسوده حالة من الفوضى بعد انقطاع إمدادات النفط حول العالم. ويتولى إخراج مسلسل الحركة والدراما المخرجة الشهيرة الحائزة على جوائز ديني غوردون، والتي تمتلك في رصيدها أكثر من 100 ساعة من الإنتاجات على شبكات التلفزة، من ضمنها المسلسل التلفزيوني الأمريكي «Legion»، أحد مسلسلات الأبطال الخارقين والذي نال استحسان النقاد. ويمكن حالياً مشاهدة مسلسل «Last Light» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصة شاهد VIP.

فرصة

وأبدت المخرجة غوردون إعجابها بالمناطق التي تم تصوير مشاهد المسلسل فيها، وأثنت على الفن المعماري الرائع لمدينة أبوظبي، وأشادت كذلك بالطبيعة الصحراوية الأخّاذة للإمارة، قائلة: «إنها لفرصة رائعة أن نحظى بالتصوير في مثل هذا المشهد الصحراوي الرائع بكثبانه الرملية الساحرة على مد البصر».

وقام بإنتاج المسلسل التلفزيوني القصير شركة «MGM للإنتاج التلفزيوني الدولي» بالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» وشركة «Peacock للإنتاج الفني» و«مجموعة Viaplay للإنتاج» و«Stan». وتم تصوير المسلسل في مواقع متعددة بأبوظبي، التي أصبحت مدينة «لوزرا» الأسطورية التي تدور أحداث المسلسل فيها، بما في ذلك التصاميم المعمارية المميزة لقصر الإمارات وفندق الريتز كارلتون أبوظبي، فضلاً عن المشاهد التي صُوّرت في الصحاري الفسيحة للإمارة ومصنع أركان للإسمنت. وأثرت المخرجة مشاهد المسلسل التلفزيوني بالتصوير أيضاً في مواقع أخرى مثل منطقة المصفح وسوق أبوظبي العالمي ومنطقة الدانة، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية.

وجهة مثالية

وقال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، هانز فرايكين: «نحن سعداء للغاية بتضافر جهودنا والعمل مع»MGM للإنتاج التلفزيوني الدولي«، شركة الإنتاج الرائدة في قطاع التصوير السينمائي والتلفزيوني.

من المهم أن تستقطب أبوظبي أعمال إنتاجية من الصف الأول مثل مسلسل «Last Light» بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة تصوير مثالية ومناسبة، ويشجع المزيد من شركات الإنتاج على اختيار أبوظبي كوجهة مستقبلية لمشاريعهم.

تواصل أبوظبي الاستحواذ على إعجاب شركات الإنتاج من أنحاء العالم نظراً لما تقدّمه من خدمات ومواقع تصوير مميزة، ولا شك في أن تعاوننا مع شركة ’إم جي إم‘ سيجذب أنظار الكثير من شركات الإنتاج حول العالم، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من مشاريع الإنتاج والتصوير خلال السنوات القادمة».

وحظي إنتاج مسلسل «Last Light» بالدعم الكامل من لجنة أبوظبي للأفلام، بما في ذلك الخدمات المقدمة ضمن موقع التصوير واسترداد نقدي بنسبة 30% على كلفة الإنتاج. وضم طاقم عمل المسلسل 145 فرداً، 55 منهم من الطاقم العالمي للمسلسل، وحوالي 90 من أفراد الطاقم المحلي الذين قدّموا الدعم خلال عملية الإنتاج.