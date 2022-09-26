وفد طلابي جامعي يتعرف إلى «منشورات القاسمي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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زار وفد من طلبة الجامعة القاسمية «كلية الاتصال» «منشورات القاسمي» للاطلاع على آخر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والإصدارات الأخرى، كذلك المعرض التوثيقي والمكتبة في الدار والمسرح.

وضم الوفد أكثر من 40 طالبة من الطالبات الموهوبات في الجامعة ومن مختلف الجنسيات، وممن لهن حضور وتواجد في المكتبات الجامعية والقراءة، إضافة إلى المشاركة في مسابقات وأنشطة ثقافية في الكتابة الأدبية والقراءة المستمرة في تحدي القراءة.

جولة

وتجول الوفد في أقسام الدار المختلفة، وقدمت الدار للزوار، شرحاً مفصلاً عن المعرض التوثيقي «سلطان خير الجلساء»، والذي ضم مخطوطات وملاحظات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مؤلفاته الروائية والتاريخية والمسرحية وبخط يده، والتي تعتبر وثيقة بالغة الأهمية للباحثين والدارسين لمؤلفات سموه.

وفي نهاية الزيارة أهدت المنشورات عدداً من مطبوعات الدار التاريخية والمسرحية من مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة للطلبة الضيوف.