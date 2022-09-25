أبوظبي تستضيف عرض «بليبّي» الموسيقي المفضل للعائلات

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت فلاش للترفيه، الشركة الرائدة في مجال إقامة فعاليات الترفيه الحية في الشرق الأوسط، و«راوند رووم لايف» عن تقديم عرض الأطفال الترفيهي «بليبّي الموسيقي» لأول مرة في أبوظبي.

وتستضيف صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يومي 18 و19 فبراير 2023 أربعة عروض من الفعالية الموسيقية التي نالت إعجاب مئات آلاف الأطفال خلال أكثر من 500 عرضٍ في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، وتتوفر تذاكر العرض الموسيقي للبيع اعتباراً من 17 أكتوبر 2022.

عرض مسرحي

وتقدم شخصية بليبّي، المفعمة بالحيوية والمحببة لدى الأطفال عرضها المسرحي التعليمي، بعد النجاح الذي حققه العرض التلفزيوني، ما يتيح للحضور من مختلف الأعمار قضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية والغناء، ولقاء أصدقاء جدد على المسرح. ويواكب العرض رؤية ومساعي شركة فلاش للترفيه لتنويع فعالياتها، حيث تواصل تقديم تجارب ترفيهية حية واستثنائية لشريحة واسعة من الجمهور.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «تولي فلاش للترفيه اهتماماً كبيراً بتلبية تطلعات الجمهور من خلال سجلها الحافل بتقديم العروض والفعاليات العالمية في دولة الإمارات والمنطقة. ورصدت الشركة الرائدة في عالم الترفيه النجاح المتنامي لعرض بليبّي، ما يجعلها تحرص على تقديمه لجمهور الصغار في أبوظبي. ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتنويع عروضها وإثراء المشهد الترفيهي في المنطقة».

فرصة

وينقل عرض بليبّي الموسيقي شخصية بليبّي المحببة والمفعمة بالحيوية من شاشة التلفاز إلى المسرح، ليتيح للجمهور فرصة التفاعل مع العرض والاستمتاع بالموسيقى الجذابة والتعلم أثناء الغناء والرقص. وقدمت شخصية بليبّي، التي ابتكرها ستيفن جون، معلومات عن الأعداد والألوان والأحرف وغيرها لملايين الأطفال، لتحصد شهرة عالمية مع أكثر من 37 مليون مشترك على يوتيوب ومليار مشاهدة شهرياً.

من جانبها، قالت كاتلين هيل، المدير العام للامتياز التجاري بليبّي: «يتواصل بليبّي مع الأطفال في جميع أنحاء العالم بطريقة مميزة، ما يثير إعجابنا ويدفعنا للبحث عن طرق جديدة لتقديم عروضه أمام أكبر شريحة من الجمهور. وتناسب عروض الشخصية الشهيرة جميع المجتمعات والثقافات، ما يجعل تقديمها في أبوظبي، التي تضم مزيجاً متنوعاً من الجنسيات، تجربةً ممتعة ومفيدة نتطلع من خلالها إلى استقبال الجميع العام القادم».

سعادة ومرح

بدوره قال ستيفن شو، المؤسس والرئيس المشارك لـ «راوند رووم لايف»: «يسعدنا تقديم عرض الأطفال الترفيهي «بليبّي الموسيقي» في أبوظبي للمرة الأولى. لقد شكّل هذا العرض مصدر سعادة ومرح للكثير من الأطفال والعائلات في الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2020. وفي عرضه الأول في «وست إند» بالمملكة المتحدة، وصلت مبيعاته إلى ما يعادل تذاكر 37 عرضاً، وهو ما يعكس الشعبية الجماهيرية التي يتمتع بها. نحن سعداء بهذا التعاون مع شركائنا وتقديم هذا العرض الفريد في أبوظبي بشهر فبراير المقبل».