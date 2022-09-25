وفد إماراتي يعزز قيم التآخي والتعايش بالملتقى الثقافي بسلطنة عمان

المصدر: صلالة ـــ البيان

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أكد مشاركون في الملتقى الثقافي العُماني الأول الذي أقيم في مدينة صلالة العمانية أن «دول الخليج تمثل نموذجاً عالمياً للسلام والتعايش بين الشعوب، لما تضمه من عشرات الجنسيات التي تعيش بسلام وتآخي على أرض واحدة».

وأقيم المؤتمر على مدار يومين تحت شعار (عُمان المحبة والسلام) بمشاركة إماراتية وبحضور حشد من المهتمين بالثقافة والسلام من مختلف الدول العربية.

وضم وفد الإمارات الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري و سالم النار الشحي والدكتورة اسماء بنت مانع العتيبة والدكتورة ميثاء الهاملي، وشخصيات عامة وسيدات أعمال من الدولة.

وقال محمد النهاري رئيس مجلس الفكر الثقافي العُماني إن «الملتقى يهدف إلى تبادل المعرفة حول التنوع الثقافي بدول المنطقة، ويرسي الأسس لبرامج ومشروعات ثقافية مستقبلية وإجراء مقاربات شاملة للثقافة في الدول المشاركة بالملتقى».