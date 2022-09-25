أطفال الشارقة يكتسبون مهارات المدرب الماهر

المصدر: الشارقة ــ البيان

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سعياً نحو تأهيل الأطفال وإكسابهم مهارات التواصل الفعال والتقديم والظهور أمام الجمهور، أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «المدرب الماهر»، الذي يقام في مختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، مستهدفاً الفئة العمرية من 8 - 12 سنة من منتسبي المراكز.

تعرف الأطفال خلال البرنامج إلى أهم المهارات الأساسية في فن الإلقاء وتقديم ورش العمل والظهور أمام الجمهور، والتعامل مع مختلف أنواعهم وأنماطهم، وكذلك تقنيات استحداث الأفكار الإبداعية والابتكارية أثناء التقديم، والتي تمزج بين المرح والفائدة والتعلم في آن واحد، وتسهم في كسر الجمود وخلق جسر للتفاعل بين المدرب والمتلقي، كما تعرفوا إلى كيفية إدارة الوقت وتقسيمه أثناء التقديم وضرورة تنويع الأساليب المتبعة فيها، واستخدام الألعاب التفاعلية. وفتح باب المناقشة والحوار للحضور وتوجيه الأسئلة.

ومن جانب آخر استطاع المشاركون في الجانب العملي تطبيق المهارات التي اكتسبوها في البرنامج من خلال استعراض مواهبهم في إعداد الورش والمشاريع الهادفة والعروض التقديمية المختلفة، حيث أبدعوا في تقديمها أمام زملائهم باستخدام أساليب ومهارات متنوعة ومشوقة أثناء التقديم.

الجدير بالذكر أن «المدرب الماهر» هدف إلى تمكين الأطفال من فهم فن القيادة والإلقاء والتقديم، وكذلك تعزيز الثقة بالنفس لديهم، وكسر حاجز الخوف عند مواجهة الجمهور، وإكسابهم المهارات القيادية التي تؤهلهم ليصبحوا مدربين مؤهلين وقياديين ناجحين في المستقبل.