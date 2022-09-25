«الهيبة».. عرض أول في دبي

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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احتشد صناع فيلم الهيبة في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أمس في «ريل سينما دبي مول»، بمناسبة عرضه الأول الذي شهدته دبي، وكرر النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الهيبة بمواسمه المختلفة، وخلق قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف دول الوطن العربي، إذ يعود «جبل شيخ الجبل» بفيلم يعرض للمرة الأولى في دبي مول، والذي يعد امتداداً للمسلسل الذي دام خمسة أجزاء.

يأتي الفيلم من كتابة سامر نصر الله وسعيد سرحان وإخراج سامر البرقاوي.

وفي المؤتمر أوضح المخرج سامر البرقاوي أن هنالك العديد من الاختلافات بين الفيلم والمواسم الخمسة من مسلسل «الهيبة»، إذ إن الممثلة اللبنانية زينة مكي تصدرت البطولة النسائية، كما ظهر النجم اللبناني رفيق علي أحمد بدور الختيار، والذي سبق له المشاركة في الجزء الرابع من العمل «الهيبة العودة».

والجدير بالذكر أنه أجري تصوير الفيلم في تركيا، حيث يدور بشأن «جبل»، الذي يجسد دوره تيم حسن، والذي تطلب منه عصابة مافيا تنفيذ مهمة تنطوي على تخليص ابن مستثمر روسي اختطف في منطقة السهل، ولإرغامه على تأدية المهمة يقومون بسرقة ابن أخيه «جو»، إلَّا أن ابن المستثمر يقتل على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة.

وأعربت القديرة منى واصف عن تقديرها لإمارة دبي التي شهدت تكريم فريق الهيبة الجزء الأول في مهرجان السينما في دبي واليوم يعود طاقم العمل لافتتاح فيلم الهيبة الذي تعتقد أنه ختام مثالي لمسلسل جماهيري بكل المقاييس.

وأشار النجم تيم حسن إلى أن الفيلم يجسد أحداثاً مختلفة عن قصة المسلسل والتسلسل الزمني للأحداث وقد تمت كتابة نص سينمائي احترافي من قبل سامر نصر الله لنقل جمهور التلفزيون إلى السينما من خلال تجربة بصرية وإنسانية عميقة وغنية بالتفاصيل وللتفاعل.