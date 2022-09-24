«شاعر المليون».. موضوعات متنوعة واحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 188 من مجلة «شاعر المليون» مشتملاً على عدد من الموضوعات والاستطلاعات المتنوعة التي تناولت مواضيع نوعية تثري الساحة الشعرية والثقافية.

وتناولت كلمة العدد التي جاءت تحت عنوان «واقع ملهم... مستقبل مستدام» احتفال الإمارات بــ«يوم المرأة الإماراتية» في الـ28 من شهر أغسطس، كونه يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهماتها المتميزة في النهضة الحضارية الثقافية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة، وما سجّلته المرأة الإماراتية خلال الخمسين الماضية من منجزات وطنية رائدة في المجالات كافة بما فيها الأدب والشعر، وحضور صوتها الشعري الذي تُمثل من خلاله بلدها الإمارات خير تمثيل بجميع المحافل الثقافية، في ظل المسابقات الشعرية الكبرى وأبرزها «أمير الشعراء» و«شاعر المليون»، التي شُرٍعت لها الأبواب للمشاركة بها، سواء في الشعر النبطي أو الفصيح.

وتضمّن العدد أخباراً صحفية عدة أبرزها إغلاق باب التسجيل في مسابقات «أمير الشعراء» و«المنكوس» و«كنز الجيل»، وأخرى تتعلق بإصدارات أكاديمية الشعر من الدراسات والكتب والدواوين الشعرية، كما سلّط العدد الضوء على «ملتقى صناعة النشر» الذي نطمه مركز أبوظبي للغة العربية مع جمعية الناشرين الإماراتيين لبحث جهود المركز الداعمة للناشرين الإماراتيين واللغة العربية وصناعة المحتوى الخاص بها، وتضمن العدد تغطية لاحتفاء جائزة زايد للكتاب بيوم المرأة الإماراتية عبر تسليط الضوء على أعمال الفائزات بجائزتها خلال تاريخها تقديراً من الجائزة للإبداع الذي حققته المرأة الإماراتية، عبر تكريم الكاتبتين الإماراتيتين ميسون صقر وحصة المهيري.

وشمل العدد على استطلاعين كان الأول مع شاعرات إماراتيات أشدّن بالدعم اللامحدود والاهتمام النوعي المقدم لهن من حكومة الإمارات الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في تحفيزهن وتنمية مواهبهن الشعرية، والحضور الفاعل الذي حققته لهن في المشهد الثقافي على مستوى الإمارات والدول الخليجية والعربية، وأكد حضور القصيدة الإماراتية النسائية في الساحة الأدبية والشعرية، كما أوجد لهن بصمة واضحة ومساهمات كبيرة في هذا المجال.

أمّا الاستطلاع الآخر فجاء استكمالاً لسلسلة الاستطلاعات التي أجرتها المجلة في أعدادها السابقة مع نجوم مسابقة «شاعر المليون» في مواسمها السابقة، وعما أضافه لهم البرنامج من حيث الحضور والإنجازات وموقفهم اليوم من الساحة الشعرية بمنطقة الخليج، إذ شمل هذا العدد تجربة شعراء النبط في العراق، الذين أكدوا أن مشاركتهم اختصرت عليهم عشرات الأعوام من الجهد والتعب في ساحة الشعر النبطي.