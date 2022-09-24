«أبناء المستحيل» صدى إيجابي في «العويس السينمائي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 عرضاً للفيلم الاجتماعي «أبناء المستحيل» ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، بحضور مخرج الفيلم حسام حمود وجمهور كبير من السينمائيين والمثقفين والمهتمين.

حالات

رصد الفيلم أحداثاً واقعية بطلها شاب مصاب بمتلازمة داون وفتاة مصابة بالتوحد، وقدم بلغة بسيطة النظرة السلبية نحو تلك الفئة من أصحاب الهمم عبر حكايتين متوازيتين في مجتمع لم يفهمهما جيداً لكن يد الأمل التي امتدت لهما حولت حياتهما إلى عالم أفضل.

الفيلم سيناريو وإخراج حسام حمود، وبطولة سلوى جميل ومروان غريواتي ومحمد حسن البيك ونور سكري وسوسن إسماعيل. وتصوير ومونتاج أحمد نعمة ومساعد مخرج حسن طحان، وحسب مخرجه فقد صور في حي شعبي بمدينة حلب بإمكانات بسيطة وتقنيات غير معقدة لكن حامله الإنساني حول القصة إلى نسيج خاص دفع إلى التعاطف والمؤازرة.

عرض

وفي نهاية العرض تحولت القاعة إلى حلقة نقاشية تناولت جوانب الفيلم شارك فيها عدد كبير من الحضور حيث حاوروا المخرج عن مغزى الموسيقى التصويرية ومدة الفيلم والإضاءة وقد أجاب حسام حمود عن الكثير من الأسئلة بروح إيجابية، كما قدمت ممرضة ترعى أصحاب الهمم شهادة واقعية مؤثرة وأكدت أن الفيلم لامس الأعماق لأنه استطاع أن يوصل رسالته بشكل مباشر.

وفي ختام الأمسية شكر إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مخرج الفيلم وقدم له شهادة تقدير وأشار إلى أن نادي العويس السينمائي يقدم فرصة استثنائية لعرض السينما الجادة ويدعم المبادرات الفردية المبدعة.

جائزة

يذكر أن فيلم «أبناء المستحيل» حاز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان هوب السينمائي الدولي في استكهولم، وحاز على جائزة الإخراج في مهرجان الأرز العالمي في المغرب، كما عرض في مهرجانات دولية عدة خارج المسابقات الرسمية.

ويذكر أيضاً أن نادي العويس السينمائي الذي انطلقت فعالياته في أكتوبر الماضي يعد أول تجربة من نوعها في هذا الميدان تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي أنشطتها بشكل عام، كما ستعرض خلال النادي الأفلام التي تنتج بجهود فردية، والتي تكشف عن مواهب غنية في ميدان التصوير أو كتابة السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.