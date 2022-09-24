«دبي للثقافة» تدعو السينمائيين إلى «المرموم»

المصدر: دبي – البيان

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وجّهت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» دعوة الفنانين من هواة صناعة الأفلام القصيرة للمشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة» التي تشكّل جزءاً من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء 2022».

تأتي هذه المسابقة ضمن إطار جهود دبي للثقافة الهادفة إلى اكتشاف المواهب في صناعة الأفلام القصيرة ورعايتها وصقلها، وتفعيل القطاع السينمائي في إمارة دبي، وتعزيز مكانة المرموم كوجهة ثقافية وسياحية.

شروط

وتتضمن شروط المشاركة: أن يكون صانع الفيلم من مواطني أو مقيمي دولة الإمارات أو دول الشرق الأوسط، من عمر 15 عاماً فما فوق، وأن يلتزم المشارك بإرفاق جميع المستندات المطلوبة في صفحة التسجيل. ومنها نسخة من الجواز، الهوية، والإقامة (إن وجد).

وأن يملك المشارك جميع الحقوق المتعلقة بالفيلم القصير، وألا يكون قد تم عرضه سابقاً. وأن يكون الفيلم القصير ذا جودة عالية. وأن يكون نوع الفيلم القصير: حركة حية (لايف أكشن)، رسوم متحركة (أنيميشن)، وثائقياً.

وتتوزع مراحل المسابقة: على تقديم المشاركات حتى 7 أكتوبر 2022. ثم التحكيم واختيار الأفلام الفائزة في مرحلة تستمر من شهر أكتوبر حتى نوفمبر. ثم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز: ضمن فعاليات مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء 2022» الذي سيقام في شهر ديسمبر 2022.

وتقدر قيمة الجوائز والمكافآت بـ: الفائز الأول: درع تذكارية ومكافأة مادية بقيمة 50,000 درهم إماراتي، والفائز الثاني: درع تذكارية ومكافأة مادية بقيمة 25,000 درهم إماراتي، والفائز الثالث: درع تذكارية ومكافأة مادية بقيمة 15,000 درهم إماراتي.

مسابقة

والمشاركة متاحة لصانعي الأفلام من أفراد ومجموعات، وهي مفتوحة للأفلام التي يتم تصويرها عن طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات، بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية. كما سيتم عرض الأفلام الفائزة خلال المهرجان.

ومن خلاله، يحتفظ صانع الفيلم بجميع الحقوق والملكية الفكرية للعمل المقدم. حيث إن «المرموم: فيلم في الصحراء» لن تدعي أي امتلاك للأعمال المقدمة، إلا أنها سوف تمنح الموافقة من قبل صانع الفيلم للعرض والاستخدام في المهرجان وأي فعالية متعلقة بالمبادرة.