أداء عبر الميتافيرس في «الكيبوب» الكوري بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

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تقنيات جديدة لم يسبق استخدامها في حفلات موسيقية من قبل، منها الواقع الافتراضي المعزز XR وأداء عرض افتراضي ثلاثي الأبعاد في الميتافيرس يبدو فيه المؤدون كأنهم يقدمونه أمام برج خليفة بدبي، سيتضمنها مهرجان «كايت: الكيبو» الثالث، الذي ينطلق 2 أكتوبر المقبل في ذا أجيندا، بمدينة دبي للإعلام، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهو من تنظيم الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي والمركز الثقافي الكوري في الإمارات.

وسيحتفل المهرجان، بحضور المغني الشهير باسم «راين» ومغنية البوب الكوري المشهورة «هايز»، بافتتاح مقر الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي بدبي أول فرع لها في الشرق الأوسط.

وسيرسل كل من هايز وراين على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل ترحيبية للمعجبين في الإمارات، شاكرين دعمهم المتواصل وحبهم وشغفهم للكيبوب والثقافة الكورية. وقد نال المغني راين شهرة واسعة بعد نزول أول ألبوم كامل له «N001»، حيث فاز بجائزة «أشهر مطرب كوري» بحفل جوائز الإم.تي.في آسيا 2005.

وواصل بالفوز بألقاب عدة حتى دخل قائمة مجلة «تايم» لأكثر شخصية مؤثرة حول العالم. أما الفنانة هايز فهي مغنية كورية صاعدة بدأت مشوارها الفني في 2014، وظهرت في عدة برامج كورية ترفيهية وأتقنت فن الراب.