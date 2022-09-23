مكتبة محمد بن راشد في سبتمبر..أشعار تعانق الموسيقى

المصدر: دبي ـــ البيان

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فعاليات فكرية حافلة بالكنوز المعرفية والإبداعية، يضمها برنامج مكتبة محمد بن راشد، خلال سبتمبر الجاري.

وذلك انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتشجيع القراءة والبحث والاطلاع لدى الفئات كافة، وبما يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إرساء دعائم متينة لبناء مشهد ثقافي مبدع في إمارة دبي.

وقد انطلقت أولى الفعاليات، باستضافة مكتبة الطفل ومكتبة الشباب، مع فعالية مبتكرة للأطفال، بعنوان «البحث عن الكنز»، والتي تعتمد على مجموعة من الألغاز، تتضمن أسئلة أجوبتها متوفرة في كتـب بالمكتبـة، وعلى الأطفال البحث عن الكتاب وحل اللغز للحصول على جوائز متنوعة، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع بأسلوب ممتع وجذاب.

تمكين

كما ستنظم المكتبة، فعالية مميزة احتفاءً باليوم العالمي للغة الإشارة، والتي ستتضمن ورشـة عمـل لتعليم لغـة الإشـارة الإماراتيـة، بالتعاون مع المدرب حاتم الدهماني، بهدف تثقيف المجتمع حول لغة الإشارة، والمساهمة في نشرها ودمجها في المجتمع الإماراتي، لدعـم وتمكين أصـحاب الهمـم في الدولـة.

وتحتفي مكتبة محمد بن راشد، بالشعر النبطي، من خلال تنظيم فعالية تتضمن أمسية شعرية مميزة، بمشاركة الشاعر السعودي علي السبعان، والشاعرة الإماراتية حمدة المر، يرافقهما عازف العود رشيد بشنق، وتدير الأمسية الشاعرة شيخة المطيري.

«خورفكان»

وتنظم المكتبة فعالية مميزة عن الفن السابع، والتي ستعرض خلالها الفيلم الإماراتي «خورفكان»، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعد العرض مباشرة لمناقشة كتاب «الحقد الدفين»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وستستضيف المكتبة، بالتعاون مع جامعة الشارقة- كلية اللغة الإنجليزية «ملتقى ترجمات»، احتفاء باليوم العالمي للترجمة.

والذي سيجمع المترجمين المحترفين مع طلاب كليات الترجمة والمهتمين بالمجال. كما سيتضمن الملتقى جلسة حوارية لكبار المترجمين، ومن بينهم الدكتور غانم السامرائي رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الشارقة، والباحث الأكاديمي أسامة إبراهيم (مترجم)، والأستاذة يارا المصري (مترجمة).