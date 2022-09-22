60 فريقاً في «هونغ كونغ لقوارب التنين» في ماركت الواجهة البحرية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الرائد للمأكولات الطازجة، مهرجان هونغ كونغ لقوارب التنين لعام 2022 تحت رعاية مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي يومي 8 و9 أكتوبر المقبل.

يشارك في المهرجان أكثر من 60 فريقاً يتنافسون في سباقات لمسافة 200 متر على مدار يومين أمام ممشى ماركت الواجهة البحرية، حيث يتسنى للمشاهدين تشجيع فرقهم المُفضلة والاستمتاع بالإطلالات المُبهرة التي يتميز بها ممشى الماركت.

تُعقد السباقات على مدار اليومين في مواعيد تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً. تُقسَّم الفرق إلى خمس فئات للسباقات: السباق المفتوح، السباق المختلط، سباق السيدات، السباق المؤسسي، السباق المجتمعي

سعادة

وقال داميان لي، المدير العام لمكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي: «تغمرنا سعادة بالغة لاستضافة مهرجان هونغ كونغ لقوارب التنين في دبي لأول مرة على الإطلاق، ليمثل بذلك جزءاً من احتفالاتنا بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لطالما كانت هونغ كونغ موطناً لأكبر الفعاليات الرياضية في العالم.

ومن بينها هذا المهرجان العالمي الشهير لقوارب التنين. يسعدنا ويشرفنا أن نُضفي على المنطقة لمسةً من عالم هونغ كونغ، وأودُّ أن أحث المتسابقين والمشاهدين على زيارة مقصورتنا في المهرجان».

بيئة مناسبة

بدوره، قال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية: «يسعدنا أن نستضيف مهرجان قوارب التنين بماركت الواجهة البحرية في إطار جهودنا المستمرة لتقديم أفضل وسائل الترفيه والأنشطة المجتمعية عقب نجاح الدورة السابقة التي عُقدت في وقت سابق هذا العام. يقدم ماركت الواجهة البحرية أفضل بيئة للسباق، فضلاً عن العديد من الأنشطة الأخرى المليئة بالمرح التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما يقدم ممشى الماركت باقة من تجارب الطعام الغنية وسط أجواء هادئة وإطلالات ساحرة على جزر ديرة».