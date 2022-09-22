معهد جامعة نيويورك أبوظبي يقيم أمسية حوارية حول كتاب 50 يو: الصورة الحيّة لتاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة أمسية حوارية حول كتاب 50 يو: الصورة الحيّة لتاريخ الإمارات، يوم الاثنين 26 سبتمبر عند الساعة 6:30 مساءً. وتستضيف الأمسية الفريق المشارك في إنتاج كتاب «50 يو»، الذي يحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. ويضم الفريق مدير التحرير فرانشيسكو ديجل إينوسنتي، وراميش شوكلا، المصوّر الذي التقط مجموعة من أهم الصور وأبرزها في تاريخ الدولة.

صورة دقيقة

ويرسم الكتاب، الصادر في العام الذي شهد الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صورة دقيقة عن الحياة فيها بالاعتماد على ذكريات سكانها وآمالهم وطموحاتهم، حيث يستعرض أحداثاً حقيقية من تاريخ الدولة، إلى جانب قصص إنسانية يرويها سكان الدولة وزوارها من الشباب خلال مقابلات مكثّفة وشاملة.

وفي إطار الأمسية الحوارية، يشارك فريق الكتاب، الذي يضم المحررة آنا سيمان ومديرة المشروع خولة بن خدية، آراءهم ووجهات نظرهم المعمقة حول المشروع ورحلة نشر الكتاب، الذي يمثّل ثمرة أفكار رجل الأعمال الإماراتي ياسر بن خدية، الذي تعاون مع المصممة الفوتوغرافية ومنتجة الكتب الهولندية، إيرما بوم. ويلقي الكلمة الافتتاحية مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وتتولى إدارة الحوار شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في الوزارة.

وتأتي استضافة الأمسية الحوارية في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنطلق هذا الخريف، وتشمل محاضرات في الفيزياء والتراث والتاريخ والسياسة والهندسة المعمارية، وتُقام في مركز المؤتمرات بجامعة نيويورك أبوظبي. كما يستضيف المعهد مجموعة من المؤتمرات المعنية بالتركيز على مجالات مختلفة من الأبحاث في العلوم والفنون والعلوم الاجتماعية والهندسة، التي يتطلب حضورها التسجيل المسبق.