عمل فني بعنوان " معاً أبداً " من منتسبي "زايد العليا" بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: وام

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أهدى منتسبو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عملاً فنيا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار " معاً أبداً " إلى الشعب السعودي الشقيق وشركاء المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الانسانية، وجمعية الأطفال ذوي الاعاقة بالرياض.

ويأتي هذا العمل الفني ضمن احتفال أصحاب الهمم بهذه المناسبة معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني لأشقائهم بالمملكة على وقع أغنية / شعب واحد / تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الإماراتية السعودية الراسخة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لتكون نموذجا يحتذى به على صعيد العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، التي تستند إلى روابط الأخوة، والدم، والمصير المشترك على مر الزمن.

ويحمل العمل الفني رسالة تؤكد أن شعار" معاً أبداً " أكبر بكثير من مجرد شعار بين البلدين الشقيقين، وأنه لخير الإنسان والأوطان، ويتضمن توثيقا لعدد من لقاءات قادة البلدين في مختلف المناسبات.

وتعزز مبادرة المؤسسة الشعور لدى أصحاب الهمم بأن أفراح الشعب السعودي الشقيق هي أفراحهم، وأعياده هي أعيادهم، معبرين عن ذلك بمشاعر عفوية صادقة ومخلصة ونابعة من القلب.

وكانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ‎قد أطلقت مبادرة ترجمة الأغاني الوطنية والترويجية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، ومن أهمها إعادة ترجمة أغنية " شعب واحد " المشتركة بين أصحاب الهمم الصم في مؤسسة زايد العليا ونظرائهم من الصم بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع جمعية المعاقين بالمملكة.