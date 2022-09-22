برئاسة يحيى الفخراني.. إطلاق أحدث مهرجان مصري للدراما

المصدر: رويترز

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أطلقت مصر مساء الأربعاء مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية ويتولى رئاسته الممثل القدير يحيى الفخراني.

وتنظم مصر سنويا العديد من المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية، لكنها تفتقد لمهرجان رسمي متخصص في الدراما منذ توقف مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون قبل أكثر من 10 سنوات.

وشملت المنافسة على جوائز المهرجان الجديد كل مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية أو تدور أحداثه في مصر أو من بطولة فنانين مصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية.

واقتصرت المنافسة في الدورة الأولى على الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي وبلغ عددها 27 مسلسلا.

واستقطب حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، عددا كبيرا من النجوم، منهم أحمد عبد العزيز ومحمد رياض وسوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقي وشريف منير وأحمد زاهر وصبري عبد المنعم وفادية عبد الغني ومشيرة إسماعيل ونيللي كريم.

وكان في مقدمة الحضور أيضا أعضاء لجنة التحكيم، التي تشكلت من المخرجة إنعام محمد علي رئيسا وعضوية كل من الموسيقار راجح داود والممثل أحمد السقا ومدير التصوير سامح سليم والممثل محمد ممدوح والناقدة خيرية البشلاوي والممثلة صابرين والمخرج تامر محسن والكاتب حاتم حافظ.

شمل حفل الافتتاح فقرة غنائية قدمها مدحت صالح وجمع فيها أسماء عدد من أشهر المسلسلات المصرية، ثم فقرة موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وأخيرا معزوفة موسيقية من تأليف الفنان هشام خرما.

ومنح المهرجان جائزة الإبداع لكل من سميحة أيوب وصفية العمري ومحسن محيي الدين وإلهام شاهين وليلى علوي ويسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي، إضافة إلى اسمي الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما كرم المهرجان المؤلف والسيناريست محمد جلال عبد القوي، والمخرج جمال عبد الحميد، والممثل صلاح السعدني، واسم السيناريست الراحل ممدوح الليثي الذي تسلم تكريمه نجله الصحفي والإعلامي عمرو الليثي.

وقدم المهرجان تكريما خاصا لأبطال وصناع مسلسل (الاختيار) بأجزائه الثلاثة، حيث لم ينافس على الجوائز، وأسرة مسلسل (العائدون).

وقال رئيس المهرجان يحيى الفخراني في كلمة الافتتاح إنه عاصر مهرجان الإذاعة والتلفزيون السابق منذ بداياته لذلك فهو سعيد لعودة مهرجان الدراما من جديد.

وأضاف أن هذه العودة جاءت "على استحياء" نظرا للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الصناعة وعناصرها وبالتالي تعتبر هذه دورة "تجريبية" تضم أعمال شهر رمضان فقط على أمل أن تشمل الدورات القادمة الأعمال التي تقدم طوال العام وكذلك الإنتاج العربي.

وحصد مسلسل (جزيرة غمام) للمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوي النصيب الأكبر من جوائز المهرجان وهي أفضل مسلسل وأفضل مؤلف وأفضل ديكور وأفضل تصوير.

كما نال عنه الفنان أحمد أمين جائزة أفضل ممثل والفنان رياض الخولي جائزة أفضل ممثل في دور ثان.

وفازت منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل (بطلوع الروح) للمخرجة كاملة أبو ذكري، التي فازت بجائزة الإخراج في المهرجان.

وحصل نور خالد النبوي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل (راجعين يا هوى) فيما حصلت رحمة أحمد على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل (الكبير أوي).

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل (فاتن أمل حربي) بينما نال مسلسل (المشوار) جائزة أفضل تتر.

وفاز مسلسل (راجعين يا هوى) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي اجتماعي.