«الشارقة للآثار» يعرض أضخم جرة فخارية أثرية

المصدر: (الشارقة ـــ البيان )

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يعرض متحف الشارقة للآثار، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، أضخم جرة فخارية أثرية في دولة الإمارات وسواحل الخليج العربي والتي تم اكتشافها في موقع مويلح الأثري، ويبلغ ارتفاعها 155 سم وقطرها 141 سم فيما يبلغ قطر فوهتها 94 سم. كانت البعثات الاستكشافية قد تمكنت من العثور على الجرة الفخارية مغروسة في أرضية قاعة تم اكتشافها ضمن مستوطنة تضم عدداً من المباني.

ويعتقد المنقبون أن الجرة تم تصنيعها داخل القاعة، نظراً لاستحالة إدخالها عبر باب القاعة الذي يعتبر صغيراً جداً، أو قد تكون جدران القاعة بنيت حولها بعد تصنيعها ولا يعرف ما إذا كانت هذه الجرة قد استخدمت لتخزين الحبوب أو في طقوس لا تزال مجهولة.

وعبر هذه الجرة الفخارية، وعدد كبير من اللقى التاريخية، يفتح متحف الشارقة للآثار نافذة تطلع الزوار على تاريخ موقع مويلح الأثري الذي كان جزءاً من طريق تجارة البخور مع جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس وفيه تم العثور على مجموعة كبيرة من المقتنيات والكنوز الأثرية المهمة، التي تعود إلى حقب زمنية سحيقة، وعصور مختلفة تصل إلى العصرين الحديدي والبرونزي.