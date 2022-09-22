روائع «آندي وارهول» تعرض في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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باقات عالمية متنوعة من روائع الفن المعاصر والمجوهرات المتلألئة والساعات الثمينة، تعانق سحر دبي في الـ26 والـ29 من الشهر الجاري.

حيث تستضيفها وتعرضها «سوذبيز» في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، لتكون متاحة ليطلع علهيا المهتمون قبل أن تواصل هذه القطع رحلتها إلى نيويورك فجنيف ليجري بيعها في المزاد.

كما ستنظم «سوذبيز دبي» معرضها الثاني والذي سيفتتح يوم 3 أكتوبر المقبل، إذ يجمع بين القطع التاريخية النادرة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي واللوحات والمنحوتات الحديثة والمعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط.

أروع الفنون

وستعرض دار سوذبيز دبي ولأول مرة، عملاً من المزادات الرئيسية للفن المعاصر القادمة من نيويورك، والتي تقام مرتين سنوياً في مايو ونوفمبر، لترتقي بمعايير معارض الفن العالمية، وهي خريطة للفنان أليغيرو بويتي تتجاوز قيمتها الثمانية ملايين دولار.

وأليغيرو بوتي أحد أهم الفنانين الإيطاليين في القرن العشرين، وقد حازت سلسلة أعماله من الخرائط «مابا» استحساناً دولياً واسعاً. ويعتبر هذا العمل الضخم الأهم في سلسلة من الأعمال التي امتدت لعقدين من الزمن.

وقد تم عرض الخريطة لأول مرة عام 2011 في معرض تمهيدي قبل أن تسافر إلى متاحف «الفن الحديث» في نيويورك ثم «رينا صوفيا» في مدريد، وأخيراً معرض «تيت مودرن» في لندن. واستوحى بوتي أعماله من الفنون والثقافات غير الغربية.

فقد سافر إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق ووسط آسيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان. وخلال زيارته الثانية إلى أفغانستان في العام 1971، ابتكر بويتي أول «مابا».

كما تعرض سوذبيز دبي سلسلة من الصور الغنية بالألوان للملكة إليزابيث الثانية، التي رسمها آندي وارهول في أجزاء متساوية ومليئة بالحيوية.

وتمثل بشكل مثالي العصر العالمي و«المشاهير» الذين ساد حكمهم فيه. والصورة الأصلية صورة فوتوغرافية تم التقاطها بمناسبة اليوبيل الفضي للملكة، وذلك قبل عقد من الزمن، وأعيد تقديمها في لوحة نابضة بالحياة وبشكل مختلف.

وتشكل هذه المطبوعات جزءاً من سلسلة بعنوان «Reigning Queen» «عهد الملكات»، وهي جامعة للعديد من أعمال وارهول التي تصور موضوعات مثل المشاهير، البورتريه والديكور. وقد تم عرضها في المعرض الوطني للصور في لندن، وكذلك في قلعة وندسور.