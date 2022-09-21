"آرت بي إيه بارت" بدبي ينجح في أول حملة لجمع التبرعات

المصدر: دبي ـــ البيان

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دشن مجتمع الفنانين الجديد "آرت بي أبارت" (Art be a Part) في دبي والمكرس لدعم القضايا الانسانية أول حملة ناجحة للغاية لجمع التبرعات.

ونجح مزاد الأعمال الفنية التي ساهم بها فنانون من جميع أنحاء العالم بجمع 243,000 درهم اماراتي مساء السبت الماضي، وستخصص عائدات المزاد لدبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الهند.

تأثير إيجابي

وفي هذا السياق قالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، التي أسست مجتمع الفنانين الجديد "آرت بي أبارت"، بعد حفل الاطلاق الرسمي للمزاد: "لقد كانت الاستجابة للمبادرة رائعة، وهذه مجرد البداية. وأنا ممتنة لكل الدعم الذي تلقيناه لإنجاح المزاد". وأضافت: "لقد استقطبنا بالفعل فنانين من مختلف الجنسيات، ونأمل أن ينمو مجتمعنا بعد عدة سنوات ويكون له تأثير إيجابي في جميع أنحاء العالم".

وعرض المزاد أعمالاً فنية عديدة لفنانين من جميع أنحاء العالم، وضمت اللوحات التي حصدت أعلى عطاء لوحة "هاو تو سبيند إت" للفنان الإيطالي المعاصر بابلو دانا، ولوحة "دونت موف إيه ماصل" وهي لوحة بورتريه لنمر للفنان ستيفن جرافر وهو فنان بريطاني يعيش حالياً في الهند، ولوحة سيريغراف "تاليثا" للفنان والموسيقي من هوليوود لوك جوس.

ومن بين ضيوف الحفل الذي أقيم في فندق تاج دبي في بزنيس باي، أمل الرضا رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات في مؤسسة دبي العطاء، وفيروز تقي الدين رئيسة الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بمنطقة الخليج، دبي.