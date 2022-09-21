جوش التمان نجم «مليون دولار ليستينغ: لوس أنغليس» يشيد بنسخة البرنامج الإماراتي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أشاد جوش التمان، نجم برنامج تلفزيون الواقع «مليون دولار ليستنغ: لوس أنغليس»، بالنسخة الإماراتية المقبلة من هذا البرنامج الحائز جوائز إيمي، والذي من المقرر عرضه في الإمارات عام 2023. جاء ذلك خلال زيارته أبوظبي هذا الأسبوع ضمن مشاركته في فعالية «الدار إكسبرتس»، الأكاديمية التدريبية المتخصصة في تعزيز دور وسطاء العقارات وصقل مهاراتهم في أبوظبي.

وتطرق جوش، الذي حاز الشهرة كالوسيط العقاري الرئيسي في برنامج «مليون دولار ليستنغ: لوس أنغليس» 2011، إلى دوره في هذا البرنامج وكيف كان يحثّ الوسطاء العقاريين المحليين على المشاركة ضمن حلقات البرنامج.

حافز

وأثناء حديثه ضمن فعالية «الدار إكسبرتس»، قال جوش التمان: «لا توجد وجهة أفضل من دولة الإمارات لتصوير وإنتاج أول نسخة دولية من برنامج تلفزيون الواقع «مليون دولار ليستنغ»، فدولة الإمارات تزخر بمشهد عقاري فاخر يدعمه نمط حياة عصري ساحر، وإنني على ثقة كبيرة بأنها ستكون حافزاً لنا للقيام بالمزيد في لوس أنغليس».

وأضاف جوش: «في الواقع، كان برنامج «مليون دولار ليستنغ» بمثابة منحى بارز في حياتي عموماً، وقد ساعدني في صقل مهاراتي كوسيط عقاري ومتحدث تحفيزي، وهو بلا شك يُعد منصّة رائعة لإلقاء الضوء على التطورات العقارية المذهلة والطفرات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات، كما سيرصد التنوع الثقافي والمجتمعي تحت سماء الإمارات. وإنني آمل أن أواصل مسيرتي في تلفزيون الواقع عالمياً والظهور بدور شرفي في برنامج «مليون دولار ليستنغ: الإمارات»، لذا ترقبوا القادم».

زخم قوي

وكانت إيمج نيشن أبوظبي قد أعلنت حصولها على حقوق إنتاج برنامج «مليون دولار ليستنغ: الإمارات» التابع لـ«إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، والمستوحى من برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي الحائز جوائز الإيمي «مليون دولار ليستنغ»، وستقدم بذلك أول نسخة دولية من هذا البرنامج، بالشراكة مع الشركة العقارية الرائدة «الدار»، وسيرصد مجموعة من العقارات الفاخرة للشركة الأخيرة في أكثر الوجهات المرغوبة في أبوظبي. وستنضم الشركة العقارية «إنوفيت ليفينج» بوصفها شريكاً إلى هذا البرنامج لعرض العقارات في جميع أنحاء إمارة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التلفزيوني «مليون دولار ليستنغ»، الذي بدأ مسيرته في الولايات المتحدة عام 2006، قد اكتسب زخماً قوياً على مدار 13 موسماً، وأثبت جدارته كونه برنامجاً بارزاً، لتتوّج مسيرته الناجحة بجائزتين بارزتين خلال حفل توزيع جوائز الإيمي. وقد حصلت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» على حقوق إنتاج هذا البرنامج من «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، التابعة لـ«يونيفرسال إنترناشونال إستوديوز»، أحد أقسام «يونيفرسال ستوديو جروب».

وستُعرض حلقات «مليون دولار ليستنغ: الإمارات» حصرياً عبر منصّة «ستارزبلاي»، التي تقدّم بدورها خدمات عرض الفيديو حسب الطلب، وهي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.