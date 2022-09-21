تكريم الفائزين بمسابقة «تحدّي التصوير الفني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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هنأ المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة – القسم الثقافي في سفارة فرنسا، ومطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خمسة مطارات في أبوظبي، وشركتي «ووركس برينت»، و«جي سي ديكو»، المتسابقين الستة الفائزين في مسابقة «تحدي التصوير الفني» (آرتبورتشالانج) لعام 2022 في مطار أبوظبي الدولي. تم إطلاق هذه المسابقة التي كان موضوعها الموسيقى، احتفاءً بالحركة الثقافية الثرية في إمارة أبوظبي، باعتبارها واحدة من المدن المبدعة في مجال الموسيقى كما أعلنت منظمة اليونسكو في نوفمبر 2021.

توثيق

وقد دعت مسابقة «تحدي التصوير الفني» الجمهور إلى توثيق لحظة موسيقية عن طريق التقاط صورة لها، متيحة لستة مصورين موهوبين في الإمارات فرصة عرض أفضل أعمالهم الفوتوغرافية على 64 لوحة دعائية خارجية، وتحويل العاصمة ومطار أبوظبي الدولي إلى صالة عرض مفتوحة اعتباراً من 15 سبتمبر 2022.

وحرص الشركاء الأربعة، من خلال هذه المسابقة السنوية، على فتح باب الممارسات الثقافية أمام كل أفراد المجتمع، لتعزيز تفاعل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من فئة المصورين البالغين وفئة أقل من 15 سنة، وتشجيع مشاركتهم في هذه الفعالية الثقافية التي تتيح أمامهم فرصة عرض إبداعاتهم. وقد ساهم موضوع المسابقة المختار لهذا العام، وهو الموسيقى، في تسليط الضوء على الممارسات والتقاليد الموسيقية المختلفة حول العالم، كما ساعدت الصور التي اختارتها لجنة التحكيم في إبراز قوة الموسيقى التي توحد العالم كله.

أهمية

وهنأ كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الفائزين قائلاً: «أتقدم بالتهاني للفائزين الستة الذين نجحوا في إبراز كفاءاتهم الفنية وخيالاتهم ليترجموا التجربة الموسيقية إلى صور. وقد كان حفل توزيع الجوائز مناسبة لإشهار الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وكذلك لتسليط الضوء على الأهمية التي يعلقها بلدانا على الثقافة والإبداع. إن الموسيقى هي مجال مهم للتعاون الذي أتمنى أن يتعمق بين البلدين الصديقين».

شغف

وبهذه المناسبة قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «يسرنا أن نرى هذا العام ما أظهره الفائزون في كلتا الفئتين، من شغف حقيقي بمجال الموسيقى من خلال التصوير الفوتوغرافي والأعمال الرائعة التي تستحق أن تعرض في الأماكن العامة في جميع أنحاء أبوظبي. ويسعدنا في مطارات أبوظبي أن نهنئ كل الموهوبين المشاركين، كما نجدد التزامنا بدعم الشركاء للترحيب بالعالم في أبوظبي، التي كانت وستظل دائماً إمارة تندمج فيها الفنون والثقافة والموسيقى لتقديم تجربة ممتعة وملهمة للجميع».

معرض فني مفتوح

من جانبه قال مارتان صباغ، المدير العام لشركة «جي سي ديكو الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نهنئ الفائزين على ما قدموه للاحتفاء بالموسيقى من خلال صور فوتوغرافية جميلة وملهمة. لقد ساعد المشاركون في تحويل شوارع أبوظبي ومطار أبوظبي الدولي إلى معرض فني مفتوح، سلطوا من خلاله الضوء على دور أبوظبي باعتبارها «مدينة الموسيقى» العالمية. علاوة على ذلك، ساهم التحدي في إضافة عنصر الإبداع لوسائل الدعاية لدينا مما ساعد في أن تتحول مساحات الدعاية في الأماكن الخارجية التقليدية إلى «بوابة الفن»، وهي قيمة أساسية في صميم فلسفة شركة «جي سي ديكو». لطالما ألهم الفن الإعلان بقدر ما استخدم الفنانون وسائل الإعلان».

كما قال جاد خوري، رئيس مجلس إدارة شركة «برينت ووركس»: «تهانينا للفائزين في مسابقة تحدي التصوير الفني «آرتبورت تشالنج» 2022. يُعد إبراز روح الموسيقى وتحويلها إلى أعمال فنية مصورة تحدياً كبيراً، وقد نجح الفائزون في ذلك ببراعة. سعدنا للغاية بهذه المساهمة البسيطة لإنجاح مثل هذا الحدث الثقافي ونتطلع قدماً إلى التعاون مع الشركاء في إطلاق مبادرات مماثلة في المستقبل».