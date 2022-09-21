ماجد المرزوقي.. خلطات عطرية تراثية تغازل الحداثة

المصدر: دبي – ميرفت عبد الحميد

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دعم القيادة الرشيدة هيأ لانطلاقته نحو النجاح والطموح الذي لا يقف عند حد الوظيفة، وإنما قاده إلى افتتاح مشروعه بتميز ليثبت أن أبناء الإمارات المتسلحين بالعزيمة والإرادة قادرون على مواكبة طموح دولتهم، وإرساء أسس مجتمع متقدم قائم على الإبداع، والابتكار، ومصدر لأجمل وأكمل الأفكار التي تعزز مسيرة الوطن نحو المستقبل.

ذلك هو ماجد المرزوقي الشاب الإماراتي الطموح الذي يعمل ضابط أول في خدمة البيانات بجمارك دبي، يمتلك في الوقت ذاته توليفة خاصة للعطور تميزه عن غيره والتي نجمت عن عشقه للخلطات العربية في العود ودهن العود جعلته ينتقي أجود أنواعه.

بدأ هوايته بالبحث عن العود وأنواعه حتى أضحت لديه خبرة في عمل توليفات العود ومزيج من خلطات مختلفة بالإضافة إلى استخداماته من خلال طرق عدة أهمها حجم كسرة العود، وجودته، إذ باتت خبرته في انتقاء أنواع مختلفة من العود مما جعلته يجلبها من دول عدة في العالم.

بدأ ماجد تجارته في العود في عام 2019، وتزامن ذلك مع أزمة «كوفيد 19»، هذه الأزمة الصحية العالمية التي شكلت تحدياً كبيراً له، لاسيما في بداية انطلاق مشروعه الخاص، ولكنه تعلم من قيادته الحكيمة كيف يتغلب على الصعاب بل ويحولها إلى فرص، حيث لجأ إلى مجال التجارة الإلكترونية، فكانت بمثابة انطلاقة وخطوة جديدة على طريق النجاح، كانت كفيلة بالتعريف بمنتجاته (OUD ONE).

اكتسب ماجد خبرة جيدة في العمل الإلكتروني الذي أفاده كثيراً في الاستغلال الأمثل لوقته ليتجه بعدها للمشاركة في المعارض المتخصصة في مجالات العطور، حيث شارك في أكثر 25 معرضاً في أنحاء الإمارات مما كان له الأثر البالغ في دعم مشروعه، حيث أسهمت تلك المشاركات بنتائج إيجابية من حيث التعرف على العلامات الأخرى ومتطلبات الجمهور من العود ودهن العود، هذا بالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة في التواصل والاتصال مع الآخرين، وتوسعت تعاملاته مع أصحاب العلاقة، كما ساهم عمله بنظام المناوبات في جمارك دبي على إتاحة الوقت أمامه للاهتمام بمشروعه ومتابعته فضلاً عن التسهيلات التي توفرها الدولة للشباب للحصول على رخصة لمزاولة مشاريعهم.