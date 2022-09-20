التحَـدّي والتصَدّي
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إنْ تحــــدّيتَ تصــَـــدّيــ
تَ ولكــــنْ ذا المَصيــرْ
بــِالتَّحـدّي كلُّ عُسر
يُصبح اليـوم يَسيـرْ
لا تقـِـفْ هيــّا توكَّلْ
والتمِسْ عونَ القـديرْ
إنْ تُجـازفْ فبحـقٍّ
أنت أرضيتَ الضّميـرْ
بَين جُبـــْـنٍ وتحـــَـدٍّ
شَعْــرةٌ عنـد البصيرْ
فتَخطَّ الجُبن أكمِلْ
بــتحــَـدّيـك المَسيـرْ
فـــَرقُ أيّامك يا هــَـا
ــذا وعهدُ «البـــــادجِيـــرْ»
فُرَصٌ تُهدي لك الإنــ
ـجازَ فــي وقتٍ قصيرْ
كُنْ بــِـإيجابك دوماً
رجـــُـلاً ذاك المُثيـرْ
هكذا أمْلَتْ علينـا الـــ
ــيومَ وَمْضـاتُ الأميـرْ