6 شعراء ينثرون الإبداع بملتقى الشعر العربي في بنين

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت دولة بنين الدورة الأولى من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته دائرة الثقافة بالشارقة، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي.

شارك في الملتقى ستة شعراء، وحضر حفل الافتتاح ممثل وزير الثقافة والسياحة ومدير المكتبات الوطنية بدولة بنين كوفي أتادي، وسفيرة جمهورية مصر العربية ببنين أمل عفيفي، وممثل الجمعيات الإنسانية د.عبدالحميد شيت ثاني ألاحو، ومسؤول الشؤون التجارية السابق في سفارة بنين بالمملكة العربية السعودية، وأكاديميون وشعراء ومثقفون ومهتمون بالشعر العربي.

مكانة وأهمية

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن ملتقى (بنين) للشعر العربي هو الملتقى الثامن ضمن ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيمها بعد غينيا ونيجيريا والسنغال وتشاد والنيجر ومالي وجنوب السودان، مشيراً إلى أن حضور جمهور الشعر العربي في (بنين) وبينهم المهتمون وأصحاب الشأن يؤكد مكانة اللغة العربية، ما يشجع على استمرار تنظيم الملتقيات الشعرية بالدول الأفريقية، موضحاً أن دائرة الثقافة في الشارقة تعمل على استكمال سلسلة هذه الملتقيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في معظم الدول خلال الفترة المقبلة.

استهل الحديث ممثل وزير الثقافة والسياحة ومدير المكتبات الوطنية كوفي أتادي، معبراً عن إعجابه باللغة العربية قائلاً: «جمال اللغة العربية تجاوز القوة البيانية، بها وقع موسيقي ليس في لغات أخرى»، موضحاً الدور الذي تقوم به حكومة الشارقة في نشر العلم وتقدير الرأي العالمي لها.

شكر

في السياق ذاته شكرت سفيرة جمهورية مصر العربية ببنين أمل عفيفي، صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المبادرة، ونقلت تحية شعب مصر والإمارات إلى الحفل الكريم.

بعد ذلك تحدث منسق الملتقى الشيخ إبراهيم أغبون رئيس جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية مرحباً بالحضور، وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبيناً أن هذه المناسبة تشكل حافزاً للمثقفين والأدباء.

فيما عبّر ممثل الجمعيات الإنسانية الدكتور عبدالحميد شيت ثاني ألاحو رئيس المنظمة الخيرية للتعاون الإسلامي عن تقديره لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر العلم والخير. كما تناول الملتقى محاضرات في التعريف بالشعر العربي في بنين، حيث تحدث فيها الدكتور إسحق أكاني عن نشأة الشعر العربي في بنين، والدكتور عبدالمجيد كوباكي عن الأغراض الشعرية في بنين، والدكتور عبدالرحيم شيت عن الرؤية المستقبلية للشعر العربي في بنين.

وفي ختام الملتقى تم تكريم المشاركين، وتسلّموا شهادات تقديرية احتفاءً بإبداعهم الأدبي.