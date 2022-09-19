«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بشخصية «تويتي» الشهيرة بلوحة جدارية فريدة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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استقبلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، في إطار الاحتفالات العالمية بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي» التي تعد من أشهر شخصيات وارنر براذرز في العالم، الرسام «كيم أودريش سي باروما» الذي جسد أجمل تصاميم الفنان راؤول أورياس في لوحة فنية جدارية متميزة تحتفي بشخصية «تويتي» المحبوبة في مدخل المدينة الترفيهية.

وتجسد هذه اللوحة مزيجاً من البهجة والحماس والأحداث التي تميزت بها شخصية «تويتي» الشهيرة على مدار الـ80 عاماً الماضية. وقد حظي ضيوف المدينة من الأصدقاء والعائلات بفرصة مشاهدة الفنان وهو يبدع في هذا العمل الفني الذي ينضم إلى 80 عملاً فنياً آخر لشخصية تويتي على مستوى العالم.