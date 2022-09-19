«منشورات القاسمي» تستعد للمشاركة في «الرياض الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تستعد «منشورات القاسمي» الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاشتراك بمعرض الرياض الدولي للكتاب خلال الفترة من 29 الشهر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.

حيث يشكل معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافةً إلى برنامجه الثقافي المتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية النوعية، والمنصات الحوارية، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل التي تغطي مجالات الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

حضور حافل

وسيكون لجناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، حضورٌ حافلٌ بالعديد من الإصدارات من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثل كتاب «تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م ـ 1747م»، والذي لاقى رواجاً منقطع النظير في الأوساط الخليجية والعربية، وقد بلغ عدد قراء هذا الكتاب في نسخته الإلكترونية أكثر من 350 ألف قارئ.

كذلك الإصدارات الحديثة لصاحب السمو حاكم الشارقة مثل: «الشيخ المتصوف راشد بن مطر القاسمي»، «سيرة سلاطين كلوة»، «الغفلة إحدى عشائر آل غزي في دولة الإمارات العربية»، «صراع أمراء الزند وزوال الملك»، «بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، وغيرها.

مسرحيات

تتوفر أيضاً في جناح منشورات القاسمي الإصدارات المعروفة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، «موسوعة أحاديث سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 1972م - 2020م»،، «سرد الذات»، رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك»، «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، إضافة إلى الكثير من العناوين المنجزة باللغة العربية والأجنبية، التي كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي سيحتضنها الجناح، وتشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة، فهي تضم أكثر من عشر مسرحيات وأربعة كتب سيرة ذاتية، إضافة إلى أكثر من رواية، فيما هنالك نحو 35 كتاباً في التاريخ والجغرافيا، وحوالي ستين مؤلفاً مترجماً إلى اللغات الحية (الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والهندية وسواها)، كما سيضم الجناح المؤلفات التي تمت إعادة طباعتها مجدداً بعد نفاد طباعتها، ومنها مسرحية «الحجر الأسود» و«يوميات ديفيد ستون»، و«الحقد الدفين»، و«حديث الذاكرة» في أجزائه الثلاثة.