الأعمال المتفوّقة في فنون اللون

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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المحور العام الملوَّن لدورة «الطبيعة»، حصد المركز الأول المصور الفيتنامي «نوين فو كاو» بصورة بعنوان «مصفوفة القوارب»، نرى فيها قوارب الصيادين وهي مُصطفّة بدقة عند تثبيتها لتجنّب إعصار «التيفون» الهائل رقم 9، وهو أقوى إعصار يضرب «كوانج نجاي» منذ 30 عاماً. أما المركز الثاني فكان من نصيب المصور «ناي سيمواي» من ميانمار، بصورة بعنوان «الحياة ألوان»، يقول عنها: لسكان بحيرة إينلي في ميانمار أسلوب حياة مغمور بالألوان، من خلال تجفيف ثيابهم القطنية الملوّنة تحت أشعة الشمس. المصور «راحات بن مصطفيز» من بنغلاديش حلَّ ثالثاً بصورة بعنوان «العُمّال»، قال عنها: في ميناء نهر Nagarbari، فيBera، Pabna - بنغلاديش، يعمل العُمّال منذ الفجر حتى المساء لتفريغ المنتجات من السفن، حاملين البضائع على رؤوسهم ماشين على مسارات خشبية طويلة، وتبدو ظلالهم على جانب السفينة.

في المحور العام، الأبيض والأسود، جاء المصور الإندونيسي «محمد الأمسياه رؤوف» أولاً بصورته «حرب الطحين»، التي نرى فيها مجموعة من الأطفال يحتفلون بتخرّجهم في المدرسة من خلال اللعب بالطحين فيما يشبه الحرب الطريفة. المركز الثاني كان من نصيب مصور من الصين مقيم في اليابان، وهو المصور «شوتشوان لو» وصورته «جسر البوابة وجبل فوجي»، وعنها يقول: يُعتبر جبل فوجي أشهر جبل في اليابان، وجسر بوابة خليج طوكيو أيضاً من رموز عاصمة اليابان، جبل فوجي هو رمز للنبل والنقاء والتفرّد في الثقافة اليابانية. أما جسر البوابة، فيرمز إلى الاتصال والتواصل. المصور المكسيكي «لويس ليونز» جاء ثالثاً بصورته «السوتولين المُعمِّر» وعنها يقول: إن السوتولين «Sotolín»، هو الاسم الذي تُعرف به شجرة Beaucarnea gracilis في المكسيك، هو نبات مستوطن في محمية طبيعية ذات مناخ جاف جداً. تمكّنت الشجرة من التكيّف مع الظروف الصعبة، حيث تتراكم المياه في جذعها الثخين للبقاء على قيد الحياة في موسم الجفاف. يُقدَّر عمر الأشجار في الصورة بأكثر من ألفي عام.

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