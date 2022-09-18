عرض لفرقة باليه ولاية جورجيا على خشبة مسرح دبي أوبرا

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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أحيت فرقة باليه ولاية جورجيا في نسختها الراقصة، على خشبة مسرح دبي أوبرا، قصة رواية روميو وجولييت الشهيرة، والتي تعد ألحانها من كلاسيكيات الموسيقى التي ألفها الملحن الروسي سيرجي بروكوفييف ما بين عام 1935 إلى 1936 مستلهماً لوحاتها الإبداعية الراقصة من فصول رواية ويليام شكسبير الشهيرة، التي تسرد تفاصيلها علاقة العداء بين عائلتي كابوليت ومونتاغيو، في فيرونا وتأثيرها المأساوي على قصة حب بين شاب وشابة من الطرفين.

وبالعودة إلى جذور الرواية التي جسدت تفاصيلها عبر رقصات الباليه لفرقة باليه ولاية جورجيا، يرى كثير من المؤرخين أنها ملحمة شعبية وأسطورية للحكايات الرومانية القديمة، والتي ترجع أصولها إلى القرن 18.

عداء عائلي

تتبلور أحداث الرواية التي جسدت براعتها الرقصة الأولى لفرقة بالية ولاية جورجيا نينو ساماداشفيلي، التي تزور دبي للمرة الثانية بعد أن أكملت أول عرض لها مع راقصة الباليه الروسية الشهيرة «أندريس ليبا» وفي قلب المشهد يظهر ثلاثة أصدقاء: روميو و«بنفوليو» إلى جانب «ميركوتيو» وفي زاوية أخرى يظهر الشاب «تيبالت» من عائلة «كابوليت»، واثنان من الأتباع يتدخلون في مشاجرة وتندلع معركة عنيفة بين الطرفين، ليضع أمير فيرونا حداً للمتشاجرين ويعاقب بالموت من يستمر في ذلك من العائلتين.

إيقاع الحب

ومع تصاعد الأحداث يخطب رجل نبيل يدعي «باريس» يد جولييت المتفاجئة بهذا الحدث، وتبرز راقصة الباليه عبر إيقاع خطواتها فيضاً من مشاعر التخبط والعجز تجاه ما يحدث حول جولييت، وفي مشهد آخر داخل الحفلة الراقصة يدخل الفتية بصحبة روميو ليشاهدوا جولييت ترقص وسط الحفلة وعيون جميع مَن في القاعة عليها، وكذلك عينا روميو الذي لم ينفك يتابعها، وفي هذه الأثناء يكتشف «تيبالت» الأمر ويطلب من روميو المغادرة على الفور، لكنَّ اللورد «كابوليت» يطلب من روميو البقاء ضيفاً في منزله، وهنا تتواصل فصول القصة إلى أن يتزوج روميو وجولييت سراً بعد قصة حب عميقة.

ومن المشاهد التي أظهرت براعة التنفيذ واستثنائية الرقصات كان مشهد جولييت وهي تتوسل إلى الكاهن أن يساعدها فيعطيها عقاراً منوماً يجعلها تبدو كأنها ميتة بعد أن أجبرتها عائلتها على الزواج من «باريس»، مما يدفع والدَيها في ذلك الحين إلى دفنها في مقبرة العائلة.

وخلال تلك الأحداث المتسارعة وسط المسرح الذي يضج بجماليات الإضاءة والخلفيات المزودة بتقنيات عالية يعود روميو إلى البلدة سراً ومع فشل الكاهن بإعلامه خطةَ جولييت يصعق عند سماعه خبر وفاة جولييت، فيتنكر بهيئة كاهن ويدخل السرداب ليجد جثة جولييت فيشرب سماً ويموت، وفي تلك اللحظات تصحو جولييت لتجده مرمياً على الأرض مسموماً، فتطعن نفسها كذلك وتموت.