جمهور «دبي أوبرا» على موعد مع مارغو سوفيه اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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يتواصل برنامج «دبي أوبرا» لشهر سبتمبر، اليوم، مع الحفل الغنائي «Ghostly Kisses» الذي يمثل مشروعاً موسيقياً متكاملاً لمارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، ويقام العرض خلال أمسية واحدة فقط في دبي أوبرا.

وسيكون الحفل هو الأكبر حتى الآن والوحيد للفنانة «سوفيه» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعود العروض في يومي 23 - 24 سبتمبر، حيث تستضيف دبي أوبرا أكبر تكريم عالمي لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرة على الإطلاق، ويتضمن العرض نخبة من أشهر أغنياته.

ويؤدي هذه الأغنيات الخالدة الفنان رودريجو تيزر، الذي يقدم استعراضاً عالمياً، يشمل حياة وأعمال الفنان مايكل جاكسون، مع الرقصات والأزياء الخاصة المصممة من قبل لافيل سميث، الراقص ومصمم رقصات ملك البوب نفسه، التي تعيدنا عبر الزمن لأيام ملك البوب الذهبية.

وكان برنامج دبي أوبرا لشهر سبتمبر قد اشتمل على عرض «روميو وجولييت»، الذي قدمته «فرقة باليه جورجيا» في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، وهو من وضع موسيقى المُلحن الروسي الشهير سيرجي بروكوفييف. فيما قدمت عرضها الثاني، يومي 13 - 14 سبتمبر، وخصصته لـ«لا ترافياتا» الأوبرا العالمية الشهيرة، والمؤلفة من ثلاثة مشاهد للملحن الإيطالي جوزيبي فيردي، تستند إلى مسرحية «سيدة الكاميليا» المقتبسة من رواية ألكسندر دوماس الابن.