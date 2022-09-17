دبي تستضيف شهراً كاملاً من «الجمال اللامتناهي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «نخيل مول»، وجهة التسوق الفاخرة في «نخلة جميرا»، أمس، منصة تجريبية جديدة للجيل القادم من الباحثين عن العناية بالجمال عبر إطلاق مهرجان الجمال اللامتناهي.

وهو حدث محلي يلقي الضوء على المنتجات المبتكرة التي توفرها أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال العناية بالبشرة والشعر والصحة، بالإضافة إلى خوض تجارب غامرة ومتابعة سلسلة من الندوات الاحترافية تحت سقف واحد، وذلك ويستمر ولغاية 16 أكتوبر المقبل.

يأتي المهرجان الذي يمتد على مدار شهر تلبية لمتطلبات قطاع العناية بالجمال الذي يشهد نمواً متسارعاً، وتأثراً بتطلعات المستهلكين المميزين الذين تتكون نظرتهم نحو الجمال والصحة من خلال اتجاهات الموضة والعلامات التجارية التجريبية والإبداعية التي يكتشفونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد أظهرت دراسات سلوك المستهلك في عام 2021 أن حوالي 52% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اكتشفوا منتجات جديدة عبر تطبيق «تيك توك».

لكن حتى في الوقت الذي كانوا يبحثون فيه بشكل متزايد على شبكة الإنترنت كوسيلة استطلاع تترافق مع ازدهار التجارة الإلكترونية نتيجة تفشي الوباء، فإن مشتري مستحضرات التجميل لا يزالون يفضلون القيام بذلك عن طريق اللمس في المتاجر الفعلية ويرغبون في رؤية المنتجات وتجربتها واختبارها شخصياً.

ووجد أحد الاستطلاعات التي أُجريت في عام 2021 أن 30% من العملاء في منطقة الشرق الأوسط يفضلون تسوّق منتجات مستحضرات التجميل مباشرة من المتاجر الكبرى بدلاً من وسائل التسوّق الأخرى. يبحث المتسوقون أيضاً عن تجارب غامرة، مثل المتاجر المؤقتة المتنقلة في مراكز التسوق التي تعرض منتجات حصرية وتقنيات متقدمة وتفاعلية وتمنح هدايا وتنظم سلسلة من الندوات الاحترافية.

واستجابة لهذه الرغبة في الحصول على تجارب غامرة، سوف يقدم مهرجان الجمال اللامتناهي رحلة متعددة الحواس لعشّاق الجمال والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال عروض تقدمها في مكان واحد، بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة وابتكاراً في مجال الاهتمام بالجمال والعناية بالبشرة والصحة، بما في ذلك «إيلميس»، وهي علامة تجارية بريطانية عالمية للعناية بالبشرة.

و«لوكسيتان»، المتجر الفرنسي الفاخر للبيع بالتجزئة لمنتجات العناية بالجسم والوجه والشعر بالإضافة إلى العطور؛ وإكسوره، وهي علامة تجارية للتجميل العضوي ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ومقهى «لوكسيتان كافيه» النابض بالحياة.

صُمم هذا المهرجان الذي يستمر شهراً، من أجل منح الفرصة لمشاركة المستهلكين المهتمين الذين يعطون الأولوية للأصالة والتعبير عن الذات والمسؤولية الاجتماعية ويسعون وراء العلامات التجارية المتنوعة التي تكمل شخصيتهم وتسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم.

ويبحث الساعون إلى الجمال عن العلامات التجارية والمنتجات عبر ثلاثة مجالات: الصحة (54%) والمحافظة على النظافة (47%) وحسن المظهر (43%).

منتجات

سيتمكن الزوار من اختبار منتجات جديدة وتسوق أخرى عضوية ومستدامة وخالية من القسوة للعناية بالبشرة، بينما يحضرون أيضاً سلسلة من المناقشات المتعمّقة يقدمها الخبراء حول الموضوعات الشائعة المتعلقة بالعناية بالجمال والصحة. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»:

«إن مهرجان الجمال اللامتناهي يعتبر أحدث الإضافات في إطار التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة العملاء في نخيل مول. لقد عقدنا شراكات مع أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة والتي تقدم أحدث ابتكارات العناية بالجمال وأدوات التحليل لهذا العرض».