«بريميوم أمبريال» الدولية للفنون تعلن أسماء الفائزين

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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أعلن القائمون على جائزة الفن الدولية «بريميوم أمبريال»، التي توصف بأنها «نوبل للفنون» أسماء الفائزين بالنسخة الثالثة والثلاثين من الجائزة، من بينهم المخرج الألماني فيم فيندرز وعازف البيانو البولندي كريستيان زيمرمان.

وأُعلنت أمس أسماء الفائزين بهذه الجائزة المرموقة التي مُنحت منذ إنشائها لـ164 فناناً بينهم جان لوك غودار وبيتر بروك وديفيد هوكني.

وأطلقت مؤسسة «جابان ارت اسوسييشن» اليابانية جائزة «بريميوم أمبريال» عام 1988. ويحصل كل من الفائزين فيها على مبلغ 15 مليون ين (نحو 105 آلاف دولار) في حفلة عادة ما تُقام خلال أكتوبر في طوكيو بحضور الأمير «هيتاشي»، عم الإمبراطور ناروهيتو. وفاز الفنان الصيني المتعدد التخصصات آي واي واي بالجائزة عن فئة النحت.

أما فيم فيندرز الذي أخرج أعمالاً عدة أبرزها «وينغز أوف ديزاير» ففاز في فئة السينما.