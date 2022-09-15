مركز جمعة الماجد ينظم «الأوبئة ومواجهتها من خلال كتاب القانون في الطب لابن سينا»

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، محاضرة افتراضية بعنوان «الأوبئة ومواجهتها من خلال كتاب القانون في الطب لابن سينا»، قدمتها الدكتورة غادة عبد الله القبلان، الأستاذة بقسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على إسهامات الأطباء العرب والمسلمين القدماء، في مواجهة الأوبئة، من خلال مؤلفاتهم الطبية. وقد تناولت المحاضرة عدة مواضيع، مِن أبرزها: ابن سينا وآثاره وكتابه القانون، وأنواع الأوبئة الشائعة، والخوف والتحرز من الوباء، ومواجهة الأوبئة وعلاجاتها من خلال القانون.

وتعتبر هذه المحاضرة، نتيجة بحث أَعَدَّتْه الدكتورة غادة، حيث تقول: «ممَّا شدَّني للكتابة في مثل هذا الموضوع، هو تلك النصوص التي أوردها ابن سينا في كتاب القانون، حول تلك الأوبئة، وأغراضها وعلاجاتها، محاولة مني لإعادة قراءتها، لتشخيص الحال بما يوافق حال جائحة العصر، وبما تركته تلك الأوبئة على مر التاريخ، من آثار متعددة الجوانب، وهذا ما حفزني للبحث في هذا الموضوع، محاولة للإسهام في أدبيات الموضوع، بما يوافق أهميته».

وفي ختام المحاضرة، شكر المركز الدكتورة غادة، على تقديمها الرائع لمثل هذا الموضوع، وخاصة أن العالم لا يزال يعاني من جائحة «كورونا»، وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين فيها.