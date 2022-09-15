«إكسبو دبي» جوهر مسابقة «الكاتب الصغير»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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يمثل «إكسبو 2020 دبي» جوهر مسابقة «مكتبة»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» لموسم 2022 – 2023 (الدورة الـ10).

وتهدف المسابقة إلى تشجيع المشاركين على توثيق تجاربهم الشخصية، من خلال زيارتهم للمعرض، وتحفيزهم على استلهام المشاريع الريادية، والرؤى المستقبلية التي قدمت خلاله، بما يمكنهم من خوض غمار تجربة تعليمية غنية، تعزز قدرتهم على التفكير النقدي، وعلى توثيق الأحداث الهامة، بما يوسع مداركهم الثقافية والمعرفية.

ويعد «إكسبو 2020 دبي»، واحداً من أبرز هذه الأحداث، التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، باعتباره يحمل طابعاً إنسانياً عالمياً، وخاصة في ظل الجولات الطلابية الواسعة التي شهدها المعرض، والتي منحت الطلاب نافذة رائدة للتعرف إلى أبرز الابتكارات التي رسمت ملامح العالم منذ عام 1851 ولغاية 2022، وأبرز الرؤى التكنولوجية التي ستشكل مستقبل عالمنا. وستتيح هذه المسابقة للمشاركين، إبراز مواهبهم في توثيق هذه التجارب، ومنحها منظورهم الشخصي».

وقالت شيخة المهيري مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تستلهم مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، موضوعاتها من أبرز الأحداث التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحمل أبعاداً استراتيجية ملهمة.