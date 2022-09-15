أكبر «ياقوتة حمراء» بالعالم في ضيافة دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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كشفت «بورصة دبي للماس» خلال مؤتمر صحافي أمس عن الحجر الموزمبيقي «إستريلا دي فيورا» الذي يعد أكبر حجر ياقوت عالي الجودة من عيار 101 قيراط يتم اكتشافه واستخراجه في العالم على الإطلاق، من قبل شركة «فيورا جيمز»، الرائدة في مجال تعدين الأحجار الكريمة الملونة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها .

وذلك بمركز دبي للسلع المتعددة، وبحضور أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ديف شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيورا جيمز».

عيار 101

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن مركز دبي للسلع المتعددة لعب دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، ولا سيما بالنسبة للأحجار الكريمة. ويشرفنا أن نتشارك مع فيورا في الكشف عن أكبر ياقوتة في العالم بجودة الأحجار الكريمة العالية هنا في بورصة دبي للماس؛ إنه دليل آخر على دور دبي المحوري في قطاع الأحجار الكريمة العالمي».

وأشار بن سليِّم أنه في وقت سابق تم إدراج هذا الحجر الكريم الموزمبيقي بشكل قانوني تحت اسم «إستريلا دي فيورا» أي نجمة فيورا باللغة البرتغالية.

ويتميز هذا الحجر من الياقوت الخام المنقطع النظير عيار 101 قيراط بلونه الأحمر الأثمن القرمزي الذي يُعرف باسم «Pigeon Blood» أي «دم الحمام»، وسوف يتم عرض حجر الياقوت «إستريلا دي فيورا» في دبي لمدة شهر وفقاً لمواعيد مسبقة، على أن يتم طرحه في مزاد خاص خلال شهر أكتوبر المقبل.

475 مليون سنة

وتابع بن سليِّم: يعتبر لونه الأحمر الزاهي والفلوري والنقي من النوادر جداً، وهو ما يجعله مرغوباً بشدة. لقد كانت أجود أنواع الياقوت لقرون مضت، مرادفة لوادي «موجوك» في بورما.

ويسلط «إستريلا دي فيورا» اليوم، الضوء على موزمبيق كمصدر للياقوت الذي يتمتع بالجودة العالية. وأظهرت الاستكشافات العلمية الحديثة عن العمر الحقيقي لترسّبات الأحجار الكريمة، حيث يزيد عمر الياقوت الموزمبيقي على 475 مليون سنة مقارنة بتلك الموجودة في بورما.

من جانبه قال ديف شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيورا جيمز» في هذه المناسبة: «نحن سعداء للغاية لاكتشافنا «إستريلا دي فيورا»، أكبر حجر ياقوت عالي الجودة تم استخراجه في العالم لغاية الآن على الإطلاق.

لقد أثبتت فيورا بعد مرور أكثر من عامين من الإنتاج، أن منجم الياقوت التابع لها في موزمبيق يرقى إلى أرفع المستويات العالمية.

إن هذا الاكتشاف يشكل حدثاً غير مسبوق في هذا المجال وهو شرف كبير لنا في فيورا ولموزمبيق. نحن فخورون بأنفسنا لكوننا شركة تقدمية ومستدامة، باستخدام أفضل التقنيات لوضع معايير في صناعة تعدين الأحجار الكريمة الملونة. أود أن أشكر حكومة موزمبيق على دعمها وفريق عملنا على كل العمل الشاق الذي أنجزوه حتى الآن».

واكد شيتي تخصيص «فيورا جيمز» ما نسبته 2% من مبيعاتها لبناء «أكاديمية فيورا للتدريب» من أجل دعم المجتمع المحلي الذي تنشط فيه في موزمبيق.

50 قيراطاً

وحول أهمية اكتشاف هذا الحجر الكريم وعرضة من خلال «بورصة دبي للماس» يقول إيه بيريتي، المالك والرئيس التنفيذي لشركة «GRS GemResearch Swisslab»:

«إن هذا الحجر يمتلك تألقاً ولوناً أحمر زاهي ويوفر «إستريلا دي فيورا» إمكانية تحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد لكونه أفضل ياقوت من حيث جودة الأحجار الكريمة تم اكتشافه على الإطلاق بحجم يزيد على 50 قيراطاً بمجرد أن يمر بعملية القطع النهائية».

وقال دانيال نيفيلير مدير عام مختبر «غوبلين جيم لاب» للأحجار الكريمة: من المرجّح أن ينتج «إستريلا دي فيورا» لوناً أحمر كثيفاً مشبعاً دفعة واحدة بشكل كامل وسليم وبنسب كافية.