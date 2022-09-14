فن أبوظبي يختار عبد القادري قيّماً فنياً للإشراف على «آفاق: الفنانون الناشئون»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلن فن أبوظبي تعيين عبد القادري، الفنان التشكيلي والمؤسس الشريك والمدير العام لدار دنقلة للنشر اللبنانية، قيّماً فنياً للإشراف على برنامج «آفاق:

الفنانون الناشئون» السنوي، حيث سيتولى القادري توجيه وإرشاد ثلاثة فنانين ناشئين من دولة الإمارات، مجد علوش (سوريا) وسارة المهيري (الإمارات) ومحمد خالد (سريلانكا).

فيما يبدعون أعمالاً فنية جديدة لتقديمها في معرض «فن أبوظبي» خلال شهر نوفمبر 2022 وحتى 22 يناير 2023. سيكون الفنانون الثلاثة على موعد مع تجربة فنية يستكشفون خلالها رؤى متنوعة حول مفاهيم الحدود الفاصلة بين الدول وفكرة الوطن والمستوطنات البشرية والخرائط الجغرافية، مع التركيز بشكل خاص على أبرز خطوات تطوير الكتب الفنية.

وسيتم عرض هذه الأعمال الفنية التكليفية بالإضافة إلى نسخة من المشروع الفني «المدن والحجر الصحي: صندوق البريد»، الذي سبق للقادري تنفيذه وتقديمه بشكل إبداعي أثناء الجائحة، خلال الفترة من 16 نوفمبر المقبل إلى 22 يناير 2023 في قصر المويجعي بمدينة العين كجزء من برنامج «فن أبوظبي».

تطوير

وفي هذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «يهدف برنامجنا السنوي «آفاق: الفنانون الناشئون» إلى تطوير جيل جديد من الفنانين والمبدعين وعرض أعمالهم أمام جمهور دولي، وتمكينهم من ابتكار أعمال طموحة تحت إشراف القيّم الفني، وبدعم مالي ومعنوي من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. نحن على ثقة بالقيمة الكبيرة التي سيضيفها الفنان عبد القادري إلى برنامج «آفاق:

الفنانون الناشئون»، وأتطلع بحماس كبير لرؤية التطورات التي ستطرأ على إنتاجهم الفني خلال البرنامج. وبجانب معرض «آفاق: الفنانون الناشئون»، سيعرض القادري مشروعه الفني «المدن والحجر الصحي: صندوق البريد»، الذي يحتفي بأهمية العالم والفن المادي والملموس، خصوصاً وأن التركيز على البعد المادي بات أكثر أهمية، بالتزامن مع التطورات الرقمية المتسارعة وظهور عالم الميتافيرس الذي يفرض نفسه بقوة».

اعتزاز

من جهته، عبر عبد القادري عن اعتزازه بالمشاركة في نسخة هذا العام من البرنامج قائلاً: «بالطبع هذه فرصة رائعة أطمح خلالها إلى إقامة حوار فني مثمر يتناول أعمال الفنانين الثلاثة وطرح رؤى إبداعية جديدة عبر التركيز على ممارسات تطوير الكتب الفنية. سعيد بالتعاون مع هؤلاء الفنانين الشباب، الذين اخترتهم للمشاركة في البرنامج، إذ أثبتوا قدرتهم على خوض هذا التحدي الفني والخروج بإبداعات رائعة.

لا شك أن كلاً منهم يمتلك شخصية فنية منفردة قادرة على تناول القضايا المعاصرة من منظور فني مميز، لا سيما تلك التي تتطرق إلى ترسيم الأراضي والحدود ومفهوم الوطن. ولا ننسى طبعاً أهمية الحوارات والنقاشات التي ستنتج عن هذه التجربة».

وقال مجد علوش: «فخور بالمشاركة في برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، والعمل تحت إشراف القيّم الفني عبد القادري، الذي جمعتني به حوارات هادفة خلال جلسات تبادل آراء أثمرت عن مجموعة من الأفكار الرائعة. وبالحديث عن عملي وممارساتي الفنية، فإنني أجد نفسي مهتماً بدراسة الحدود وطرحها كمفهوم ومحتوى ووسيلة فنية».

بدوره، أوضح محمد خالد: «ممتن للغاية لهذه الفرصة الثمينة والدعم الذي يقدمه فن أبوظبي للمجتمع الفني المحلي، حيث يمنحهم منصة لاستعراض أعمالهم الفنية داخل الإمارات وخارجها».

من جانبها، قالت سارة المهيري: «سعيدة بمشاركتي في نسخة هذا العام من برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، وأشكر فن أبوظبي وعبد القادري لدعمهما الكبير ومساندتهما لتطوير ممارساتي الفنية نحو آفاق أكثر رحابة، إيماناً بقدراتي الإبداعية».