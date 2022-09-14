مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك في ملتقى «مجتمعي تك» بمصر

المصدر: دبي ـــ البيان

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شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في ملتقى «مجتمعي تك» الذي أقيمت فعالياته بمتحف الحضارة في جمهورية مصر العربية أمس وأول من أمس، تحت شعار «التكنولوجيا لخدمة المجتمع»، وتركزت أعماله على دعم مسيرة التنمية المجتمعية، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التعريف بثقافة ريادة الأعمال وفرص وآفاق التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الكفاءات الشبابية والنسائية وأصحاب الهمم، وتسريع وتيرة التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر.

منصة

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في كلمته التي تمَّ عرضها في الجلسة الافتتاحية أهمية الحدث؛ كونه يشكِّل منصة لبحث العديد من المواضيع التي تهمُّ التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وتسلِّط الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والتحوُّل الرقمي.

حرص

وقال بن حويرب: «نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز التعاون المعرفي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والإسهام بفاعلية في تطوير قطاعات المعرفة والابتكار باعتبارها محركاتٍ أساسية لتنمية المجتمعات، ونولي أهمية كبيرة لتشجيع مختلف المجالات القائمة على المعرفة، مثل ريادة الأعمال والبحث العلمي والتطوير المهني، وفتح الفرص أمام شرائح المجتمع المختلفة، وخصوصاً الشباب، بما يمكنهم من أن يكونوا ركيزة لمجتمعات قائمة على المعرفة.

وتجمعنا مع مؤتمر «مجتمعي تك» رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والعالم، إلى جانب الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لدعم قطاعات الأعمال المختلفة، فضلاً عن دفع عجلة البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار بما يحقِّق الرفاه والازدهار للمجتمعات».