«بيوتي وورلد» ينطلق الشهر المقبل في «دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»؛ أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لمنتجات الجمال والعناية بالشعر والعطور والرفاهية، عن عودة فعالياته بعد انحسار الأزمة الصحية العالمية وقرب انطلاق دورته لهذا العام مع تأكيد مشاركة العديد من الجهات العارضة الدولية.

ومن المقرر أن تشهد الدورة المرتقبة حضور مجموعة من أبرز قادة قطاع الجمال والعناية الشخصية العالمي للترويج لمنتجاتهم المبتكرة واستكشاف الفرص السانحة للتوسّع وتعزيز حضورهم في المنطقة.

وينطلق المعرض السنوي الذي تُنظمه ميسي فرانكفورت بدورته السادسة والعشرين بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر المقبلين في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المقرر أن يشارك في دورة المعرض لهذا العام 25 جناحاً في زيادة ملحوظة على 17 جناحاً شاركت في دورة العام الماضي. وتُشير التوقعات إلى أن أكثر من 60 دولة.