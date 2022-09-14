موسم رواق عوشة.. ثقافة ومعرفة وتمكين

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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أعلن رواق عوشة بنت حسين الثقافي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمقر الرواق بدبي، حزمة من المبادرات والمشاريع الثقافية والتعليمية والاجتماعية، التي تستلهم من رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في مجالات التعليم والثقافة، بما يحقق الدعم والتشجيع للفئات المستهدفة، في إطار الموسم الثقافي للعام 2022 ـــ 2023، الذي يحفل ببرامج تثري معارفها وتمكنها وتعزز قدراتها. وخلال كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أكدت د.موزة عبيد غباش، رئيسة رواق عوشة الثقافي أن مبادرات ونشاطات الموسم الثقافي هذا العام تأتي مستندة إلى الرؤية النافذة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل لتحسين وتطوير البيئة والمجتمع الإماراتي، بما يخدم الأهداف الوطنية العليا، ويحقق أغراض التنمية.

وأوضحت الدكتورة غباش أن التوقف لمدة عامين، بسبب جائحة كورونا، لم يثن إدارة رواق عوشة عن الدراسة والتخطيط، وإعادة برمجة النشاطات والمبادرات للتناسب مع حاجات المجتمع ومتطلباته.

تسهيلات

وعن مسيرة التعاون القديمة المتجددة بين كلية الأفق الجامعية ورواق عوشة بنت حسين الثقافي الاجتماعي قال د.محمد انعيرات، رئيس كلية الأفق الجامعية: إن ما أنتجته كلية الأفق الجامعية خلال السنين الماضية من إنجازات ومبادرات نوعية أسهم في تحقيق أهداف كبيرة، وفتح الأبواب أمام الطلبة المتفوقين والمتعسرين والأيتام لإتمام دراستهم الجامعية، وهذا العام، وبالتشاور مع رواق عوشة، قررنا رصد مبلغ 5 ملايين درهم كمنح ومساعدات للطلبة، فضلاً عن تسهيل برامج التقسيط على الطلبة للحصول على بكالوريوس إدارة الأعمال أو بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات.

رسالة

من جانبها قالت الكاتبة العنود غباش عن ملخص كتابها «يا ابن آدم»: يمثل الكتاب رسالة روحية فلسفية تغوص بعيداً في أعماق الفكر والوجدان الإنساني، وتبحر في ثناياها لتصحيح مسارها وتخليصها من الأوجاع والآثام.

وقالت سلوى آل رحمة الكاتبة والخبيرة التربوية والمدربة إنها تدعم كل مبادرات وأنشطة رواق عوشة الثقافي، وإنها اتفقت مع الرواق على تقديم الدعم المعنوي والبرامج، التي تهدف إلى نشر ثقافة التفكير والتعايش الإيجابي وكذلك المساهمة في تدريب الناشئة، الذين ينضمون إلى نشاطات ومبادرات الرواق.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، كرّمت الدكتورة موزة غباش كلاً من نيتن أناند، عضو مجلس أمناء كلية الأفق الجامعية، والدكتور محمد انعيرات، رئيس الكلية، وعفاف جيد، الداعمة والممولة لمبادرة «نحن نتعلم»، وشكرت الحضور والمؤسسات والأفراد الداعمين لمسيرة الرواق، ودعت الحضور للحصول على نسخة من كتاب «يا ابن آدم» مع توقيع الكاتبة العنود غباش.