كنوز «أوتيل لامبرت» الباريسي في 5 مزادات

المصدر: باريس - البيان

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تعرض دار سوذبيز باريس مجموعات فنية وقطعاً نادرة ومتناغمة من الأثاث الفرنسي والأواني الفضية والمجوهرات القديمة الفاخرة تعود لأوتيل لامبرت في باريس، وذلك عبر 5 مزادات، تبدأ 11 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 منه.

ويعتبر «أوتيل لامبرت» جوهرة وسط العديد من الأعمال المعمارية البارزة في باريس، وهو عبارة عن منزل فخم خاص قام بتزيينه أصحاب الرؤية الفنية الذين صمموا قصر فرساي. ومنذ أن تم بناؤه في أوائل الأربعينات من القرن السابع عشر، كان موطناً لعدد لا يحصى من العائلات الشهيرة، حيث اجتمع النجوم والفنانون والكتاب والملحنون في صالوناته الفخمة ليُشكّلوا نسيجاً ثقافياً غنياً على مرّ القرون. تضم الغرف الـ61 في أوتيل لامبرت واحدة من مجموعات عدة، وتحتوي على قطع فاخرة ونادرة.

فرصة

يتناول كل مزاد موضوعاً مختلفاً، ليكون ذلك شهادة على النطاق الواسع للمجموعة والنهج المدروس وراء جمعها. وتوفر هذه المزادات فرصة للحصول على القطع التي كانت أثاثاً لأجمل الأبنية السكنية الخاصة في العالم. تجدر الإشارة إلى أن المزادات التي سوف تتوزّع عليها ست مجموعات من الأعمال، يسبقها معرض مفتوح أمام الجمهور يبدأ 6 أكتوبر المقبل.

وقال تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لدار سوذبيز للمزادات: «من دواعي سروري أن تكشف دار سوذبيز الستار عن المحتويات الرائعة لأوتيل لامبرت، المعلم المعروف عالمياً في باريس بتصاميمه الداخلية»

بدوره قال ماريو تافيلا، رئيس دار سوذبيز في فرنسا ورئيس مجلس دار سوذبيز في أوروبا: «السعي وراء الجمال والتميّز هو جوهر هذه المجموعة المذهلة، والتي تجمع القطع التي يبحث عنها ذوو الذوق الرفيع من كل جيل. وزيارة هذا المكان الرائع تشبه الدخول إلى أحد أقسام قصر فرساي الزاخر بالتاريخ والثقافة. ونتطلع إلى عرض كل ما رأيناه على هواة جمع الأعمال الفنية وعشاق الفن في جميع أنحاء العالم»