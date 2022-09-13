مهرجان أفلام ياس في الحديقة يكشف عن قائمة أفلامه

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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كشف منظمو مهرجان أفلام ياس في الحديقة عن قائمة أشهر الأفلام الكلاسيكية المقرر عرضها خلال هذه الفعالية التي يستضيفها ياس لينكس في يومي 5 و6 نوفمبر المقبل. وتأخذ هذه الفعالية المجتمعية المجانية الضيوف في رحلة لاستعادة ذكريات الماضي وسط أجواء مميزة.

وحرص المهرجان على اختيار مجموعة أفلام تلبي أذواق جميع أفراد العائلة، حيث تبدأ هذه التجربة الاستثنائية يومها الأول في الساعة 5:30 مساءً مع عرض النسخة الأولى من فيلم ذا لايون كينج الكلاسيكي والتي صدرت في تسعينيات القرن الماضي.

ويمكن للحضور الاستمتاع بمشاهدة النجم كيفن بيكن في فيلم فوتلوس في الساعة 7:30 مساءً، حيث يحاول إقناع أهل بلدته بإلغاء قانون حظر الرقص، في أجواء حافلة بالموسيقى والعروض الراقصة.

مغامرات شيقة

ويختتم اليوم الأول فعالياته مع مغامرات شيقة برفقة النجم هاريسون فورد في فيلم إنديانا جونز أند ذا رايدرز أوف ذا لاست أرك، في الساعة 9:30 ليلاً.

ويحمل اليوم الثاني من المهرجان مزيداً من الحماس والتشويق مع ثلاثة من أنجح الأفلام الكلاسيكية، حيث تبدأ العروض في الساعة 5:30 مساءً مع مغامرات أرييل وسباستيان في فيلم ذا ليتل ميرميد. ويصحب دوك ومارتي بطلا فيلم باك تو ذا فيوتشر في الساعة 7:30 مساءً الحضور في رحلاتهم الشيقة عبر الزمن، وتختتم الفعالية بعرض فيلم الأكشن الشهير داي هارد للنجم بروس ويليس بشخصية جون مكلين مع جرعة من الحركة والتشويق في الساعة 9:30 ليلاً.

تجربة استثنائية

ويحظى الحضور بفرصة المشاركة في تجربة تفاعلية خلال عرض فيلم فوتلوس، حيث يشهد المهرجان إقامة عرض مباشر حافل بالغناء والرقص مع أغنية ليتس هير إت فور ذا بوي، ليمنح الحضور تجربة غامرة تنال إعجابهم بلا شك. ما يضفي مزيداً من المتعة على مغامرة رن ماكورماك ويتيح للمشاهدين الاندماج مع أحداث الفيلم.

وتأتي هذه الفعالية المجانية ثمرة تعاون بين شركة براج وجزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي. ويسعى المهرجان إلى توفير تجربة استثنائية حافلة بأجمل الأفلام الكلاسيكية مع مجموعة من أشهر ألعاب وأزياء الزمن الجميل. ما يجعل مهرجان أفلام ياس في الحديقة تجربة مميزة حافلة بالذكريات والحنين برفقة العائلة.

فرصة

وقال عمر قواس، المدير لعام لشركة براج: «يسعدنا عرض هذه المجموعة من الأفلام المميزة لنمنح الحضور فرصة استعادة ذكريات طفولتهم ومشاهدة أجمل الأفلام الكلاسيكية. ويمثل المهرجان تجربة لا تفوت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وسط أجواء حافلة بالتسلية والحنين».

وتتكامل تجربة مشاهدة الأفلام مع إتاحة الفرصة للحضور لتجربة إطلالات الثمانينيات والتسعينيات في كشك مخصص لذلك، مع الاستماع لأشهر الأغاني الرائجة في تلك الفترة طوال يومي المهرجان.

كما يوفر مجموعة كبيرة من أشهر أجهزة ألعاب الفيديو المفضلة وألعاب الفيديو الكلاسيكية وطاولات البلياردو المضيئة وأجهزة لعبة البينبول وطاولات الهوكي الهوائي، إضافة إلى مجموعة مختارة من دمى فترة الثمانينيات، والتي تحتفي بأجمل ذكريات الطفولة وتضمن قضاء أوقات مسلية للجميع.